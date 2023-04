KKL Luzern Sinfonieorchester Basel spielt «Sinfonie in Bildern» mit Traumbild und Scherbenhaufen Eine Alternative zu Filmvorführungen mit Live-Musik: Bei der «Sinfonie in Bildern» mit Fotografien von Tobias Melle und dem Sinfonieorchester Basel im KKL hört das Auge Rimski-Korsakows «Scheherazade» mit.

So majestätisch wie die Naturbilder aus der Türkei: Die Hagia Sophia in Tobias Melles visueller Umsetzung von Nikolai Rimski-Korsakows «Scheherazade» im KKL Luzern. Bild: Boris Bürgisser (28. April 2023)

Die Verbindung von Bildern mit Musik ist ein Erfolgsmodell der letzten Jahre, mit dem man auch junges Publikum in Orchesterkonzerte bringt. Das gilt gerade im KKL mit seinen zahlreichen Filmvorführungen mit Live-Musik. Ein Beispiel dafür bot dieses Wochenende, an dem das 21st Century Orchestra zum wiederholten Mal mit den «Pirates of the Caribbean» bis ans Ende der Welt segelten – eine Reprise zwar, und dennoch waren alle drei Vorführungen ausverkauft.

Der Auftakt zum Wochenende zeigte aber auch, dass die Faszination für die Kombination von Bild und Ton viel älter ist. Bis ins 19. Jahrhundert zurück reichten sie am Freitag in der «Sinfonie in Bildern» des Sinfonieorchesters Basel. Sie führte sie mit Bildern von Tobias Melle zu Nikolai Rimski-Korsakows «Scheherazade» buchstäblich weiter vom märchenhaften Orient bis in unsere Gegenwart.

Als die Bilder laufen lernten

Dass Melle mit seinen kunstvollen Fotografien sinfonische Werke bebildert, ist zwar nicht neu – der Veranstalter Obrasso zeigt seine Interpretationen populärer Klassik immer wieder im KKL. Die Pointe am Freitag war aber, dass im ersten Teil ein Werk ohne Bildprojektionen gespielt wurde, das nach solchen geradezu verlangt, Modest Mussorgskys «Bilder einer Ausstellung».

Da bedauerte man zwar, dass die Vorlagen dazu nicht auf Grossleinwand gezeigt wurden. Aber das Orchester beschwor unter der Leitung von Stanislav Kochanowsky den Gnom-Gespenstik, alte Schloss-Melancholie oder lebhaftes Marktgeschnatter von grabestiefen Bässen bis zum Giftton der Trompete derart bildkräftig, dass klar wurde: Nicht erst mit dem Kino, sondern schon in der damaligen Programmmusik lernten die Bilder laufen.

«Scheherazade» als Schöpfungsgeschichte

Geradezu als Filmmusik hörte man nach der Pause Rimski-Korsakows sinfonische Suite von auf Episoden aus den Erzählungen von 1001 Nacht. Dabei ging die visuelle Begleitung von Tobias Melle über die Illustration durch orientalische Klischee hinaus, ja hatte überhaupt ganz anderes im Sinn. Am Beispiel der Türkei zeigte er einen Orient zwischen Traditionsbewusstsein und Aufbruch.

Dabei werden die einzelnen Sätze zu Stationen einer universalen Schöpfungsgeschichte. Am Anfang weiten und türmen sich archaische Gebirge und Landschaften. Erst im zweiten werden sie mit Menschen bevölkert, deren Hirtengesichter so zerfurcht sind wie die Landschaft selbst. In den weiteren Sätzen weiten sich die Arabesken – Leitmotiv zum wiederkehrenden Violinsolo – zu traumhaften orientalischen Architekturen aus.

Monströs und dunkel in den Himmel wachsende Industrieanlagen steigern solche Kultur zur zerstörerischen Zivilisation. Im letzten Satz jagen die bis dahin meist sanft überblendeten Bilder im flatternden Rhythmus der zwischen Bazar-Gewusel und mondänem Glamour pulsierenden Grossstadt Istanbuls dahin. Aber Melle fängt die Hektik quasi vor dem Kollaps auf mit einem majestätischen Blick hinauf in die Himmelsgewölbe der Hagia Sofia und zurück in eine unberührte Landschaft.

Damit gelingt Melle ein doppeltes Kunststück. Mit atemberaubenden Bildern bindet er die Musik in eine Geschichte ein, die vage genug bleibt, um die Musik nicht zu konkurrenzieren. Und die doch so griffig ist, dass auch das Auge mithören kann. Indem sich Melle entschloss, die aktuellen Konflikte in der Region auszuklammern, zeigen zwar auch diese «1001 Bilder» wie Rimsky-Korsakows Komposition doch ein Traumbild des Orients. Aber wo man die leitmotivisch wiederkehrenden Arabesken in einem Scherbenhaufen höchsten noch erahnen kann, ist selbst dieser Einwand vom Tisch. So galt der lang anhaltende Applaus auch dem Fotografen.