Klang Meggen Kammermusik-Festival in der St. Charles Hall mit Küchen-Revue aus den wilden Zwanzigern Doppelt kulinarisches Programm am Kammermusik-Festival Klang Meggen vom 16. bis 18. Juni: Das Spektrum reicht von Klassikern bis zu melodiös-spritziger Moderne, für die der Veranstalter eine neuartige Erfolgsgarantie gibt

Spass oder Geld zurück! Das «Revue-de-Cuisine»-Ensemble mit den im Text erwähnten Küchengeräten (im Vordergrund Sprecherin Marianne Hopsch und der künstlerische Leiter, der Klarinettist Fabio di Casola)

Kulinarische Angebote nach den Konzerten sind fester Bestandteil der jetzt beginnenden Kammermusik-Festivals, die das Sommerloch überbrücken. Zum Auftakt integriert das Festival Klang Meggen nun auch umgekehrt die Kulinarik in die Konzerte in der St. Charles Hall Meggen, wo das Festival dieses Jahr – im Turnus mit Schloss Meggenhorn – stattfindet.

Das Motto «Sommergenuss» für die Konzerte vom Freitag, 16. Juni (ausverkauft) bis Sonntag 18. Juni, gibt das Schlusskonzert vor. Dafür hat das Schweizer Klaviertrio aus Anlass seines 25-jährigen Bestehens ein musikalisches Menü zusammengestellt: Das Trio spielt, ergänzt mit Klarinette, Trompete und Fagott, Bohuslav Martinůs «Revue de Cuisine», ein spritziges Werk aus den wilden 20 Jahren des 20. Jahrhundert zu witzigen Texten von Ron Butlin.

Spass oder Geld zurück

Küchenutensilien wie Topf, Deckel, Schneebesen und Geschirrtuch sind zwar Protagonisten nur in den von Marianne Hopsch auf Deutsch vorgetragen Texten. Trotzdem sind auch musikalisch «Schmunzeln und Lacher garantiert», sagt Veranstalter Roland Meier und liefert dafür ein Art Tatbeweis: «Wer nicht zufrieden ist, bekommt sein Geld zurück». Das gilt auch für das erste Werk des Abends: Das Quartett für Klarinette, Violine, Violoncello und Klavier des US-Amerikaners Peter Schickele verlängert mit einem Hauch von Jazz und Folklore die spritzige Musikantik von Martinu melodiös und klangvoll in die Gegenwart (So, 18. Juni, 17.00).

Die übrigen «Klang»-Programme zeigen, wie sich auch modernere Stücke in «kulinarische» Programme mit Repertoire-Klassikern aus Klassik und Romantik integrieren lassen. Im zweiten Konzert führt ein Ensemble um den Klarinettisten und künstlerischen Leiter Fabio Di Càsola Mozarts Quintett für Bläser und Klavier auf. Aber es bereitet bereits auf den musikantischen Spirit von Martinu vor mit dem Sextett von Francis Poulenc und Görgy Ligetis Bagatellen für Bläserquintett (Sa, 17. Juni, 17.45).

Ligeti ist als Klassiker der Moderne mit seiner Sonate für Cello solo auch in der Matinee am Sonntag vertreten – neben Werken von Mozart, Beethoven und Fauré. Mit ihnen stellen sich die Rahn-Musikpreisträger Vilém Vlček (Cello) und Yilan Zhao (Klavier) sowohl solo wie im Duett vor (So, 18. Juni, 11.00).