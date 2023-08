Klassik Pech fürs Lucerne Festival: Bereits der zweite Star fällt wegen Krankheit aus Erneutes Krankheitspech für das diesjährige Lucerne Festival: Die grosse Pianistin Martha Argerich musste absagen. Mit Igor Levit konnte ein prominenter Ersatz gefunden werden.

Pianistin Martha Argerich, hier am diesjährigen Klavierfestival des Luzerner Sinfonieorchesters im KKL, kann am Lucerne Festival nicht auftreten. Bild: Philipp Schmidli/LSO (8. 2. 2023)

Martha Argerich muss ihre Teilnahme bei Lucerne Festival krankheitsbedingt absagen. Die 82-jährige argentinische Pianistin hätte am kommenden Dienstag das Klavierkonzert Nr. 1 C-Dur von Ludwig van Beethoven im Konzert mit dem West-Eastern Divan Orchestra unter der Leitung von Daniel Barenboim spielen sollen. Nun springt der russisch-deutsche Pianist Igor Levit (36) für sie ein. Lucerne Festival verdankt seine sehr kurzfristige Bereitschaft ausdrücklich. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit und können gemäss der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Lucerne Festival nicht zurückgegeben werden.

Igor Levit, hier am diesjährigen Klavier-Fest von Lucerne Festival, springt für Martha Argerich ein. Bild: Priska Ketterer/Lucerne Festival

(18. 5. 2023)

Damit gibt es am diesjährigen Lucerne Festival bereits den zweiten krankheitsbedingten Ausfall. Bereits musste der italienische Stardirigent Riccardo Chailly (70) passen, auch für das besonders beachtete Eröffnungskonzert am nächsten Freitag. Schon seine Frühjahrskonzerte im KKL hatte der Chefdirigent des Lucerne Festival Orchestra aus gesundheitlichen Gründen absagen müssen. Das Eröffnungskonzert von Lucerne Festival sowie den Folgeabend am Samstag übernimmt nun der Este Paavo Järvi (36). Das Konzert vom kommenden Mittwoch dirigiert anstelle von Riccardo Chailly der Kolumbianer Andrés Orozco-Estrada (45).