Klavierfestival Am Klavierfestival des Luzerner Sinfonieorchesters werden Stars zu Freunden Das Klavierfestival des Luzerner Sinfonieorchesters bietet ein Vollprogramm: mit Orchesterkonzerten, Solorezitals und neuen Formate, die beides auf originelle Weise kombinieren.

Der Einstellung des Piano-Festivals vor vier Jahren ist es zu verdanken, dass Luzern demnächst sogar deren zwei hat. Denn noch vor dem ersten, von Igor Levit kuratierten «Klavierfest», mit dem Lucerne Festival im Mai nachzieht, findet das Klavierfestival des Luzerner Sinfonieorchesters jetzt bereits zum dritten Mal statt.

Und auch wenn sich «Le Piano Symphonique» vom einstigen Vorgänger mit einem Akzent auf den sinfonischen Kontext abhebt: Die dritte Ausgabe bestätigt mehr noch als die ersten, von Corona eingeschränkten Ausgaben, dass das Luzerner Sinfonieorchester das Vollprogramm eines Klavierfestivals bietet. So umfasst dieses in fünf Tagen von 7. bis 11. Februar neben drei Orchesterkonzerten Solorezitals mit Stars und Nachwuchskünstlern, Kammermusik sowie neue Formate, die beides auf originelle Weise kombinieren.

«Sinfonisches» mit Buchbinder und Barock im Pool

Den selbstbewussten Anspruch unterstreicht gleich doppelt der Eröffnungsabend. Für den hohen Starfaktor steht hier das Rezital mit Rudolf Buchbinder. Er stellt sich nicht nur mit der «Appassionata» als einer der bedeutendsten Beethoven-Interpreten vor, sondern schlägt einen Bogen von Mozart zu Schumann. Dessen «Symphonische Etüden» sind doppelt der programmatische Auftakt zu einer Woche, die den Romantiker Schumann ins Zentrum stellt (Di, 7. Februar, 19.00, Konzertsaal KKL).

Wer danach ins Neubad wechselt, taucht ein in eine andere Welt. Da nämlich spielt der französische Cembalist Jean Rondeau Werke von Rameau und Couperin mit verführerischen Titeln wie «La Ténébreuse». Barock im Pool und ohne höfische Etikette: Das führt Rondeaus Anspruch weiter, auch als Interpret dieser Musik den Anstrich des «old fashioned» zu nehmen (22.00).

Ebenfalls als Doppelkonzert ein neues Format ist der Donnerstagabend. Im ersten Teil spielt hier der israelische, durch eine erstaunliche Wunderkindkarriere bekannt gewordene Pianist Yoav Levanon eine ausgesprochene ­Rarität: Das Klavierkonzert von Jan Paderewsky, mit dem der legendäre Tastenvirtuose gegen Ende des 19. Jahrhunderts ungehemmt pianistische ­Virtuosität zur Schau stellte und rauschhafte Erfolge feierte (mit dem Luzerner Sinfonieorchester). Nach der Pause setzt Vikingur Olafsson, ein ausgesprochener Individualist am Klavier, allein am Flügel einen intimen Kontrapunkt mit einem persönlichen Streifzug durch die Geschichte der Klaviermusik bis hin zu Phil Glass (Do, 9. Februar, 19.30, Konzertsaal KKL).

Von Argerich bis Nott: Langjährige Künstlerfreundschaften

Wie sehr das Klavierfestival von den engen Kontakten des Luzerner Sinfonieorchesters zu hochkarätigen Solisten profitiert, zeigen spektakulär die Auftritte von Martha Argerich. Sie ist im Konzert von Mittwoch, 8. Februar, Solistin im Klavierkonzert von Schumann (nach der dritten Sinfonie von Brahms unter der Leitung von Michael Sanderling, 19.30, KKL). Im starbesetzten Schlusskonzert setzt sie «with friends» dreifach Akzente: Im Duo mit dem Cellisten Mischa Maisky (mit Chopin), als Liedbegleiterin (mit dem Bariton Thomas Hampson in Schumanns «Dichterliebe») und – noch eine absolute Rarität – solo am Flügel (in Auszügen aus Tschaikowskys «Jahreszeiten», Sa, 11. Februar, 19.30, KKL).

Eng mit dem Luzerner Sinfonieorchester verbunden sind auch die Karrieren von Jonathan Nott und Khatia Buniatishvili. Der ehemalige Luzerner Chefdirigent tritt mit seinem Orchestre de la Suisse Romande auf, zwischen Werken von Honegger und Strawinsky («Petruschka») ist Publikumsliebling Buniathisvili Solistin in Tschaikowskys erstem Klavierkonzert (Fr, 10. Februar, 19.30, Konzertsaal KKL).

Attraktive Schwergewichte bieten schliesslich auch die Mittagskonzerte mit jungen Pianisten. Beethovens letzte Klaviersonate und die Etüden von ­Ligeti (Marie-Ange Nguci, Do, 9. Februar, 12.30, Orchesterhaus Kriens) Schumanns «Kreisleriana» (Lukáš Vondráček, Fr, 12.30, KKL) oder Liszts h-Moll-Sonate (noch einmal Yoav Levanon, Sa, 11. Februar, 12.30, Orchesterhaus) sind allesamt überragende Gipfelwerke nicht nur der Klavierliteratur.