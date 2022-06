Kommentar Luzerner Theater trägt Schwung weiter Ina Karr, die Intendantin des Luzerner Theaters, gibt sich und ihrem Team für ihre erste Spielzeit die Note 9 von 10. Das ist unbescheiden hoch, aber begründbar. Die Intendantin sorgte nach dem erfolgreichen Aufbruch unter ihrem Vorgänger für zusätzliche Frischluft. Stefan Welzel Drucken Teilen

Intendantin Ina Karr und ihr Team haben ihre Premierensaison am Luzerner Theater hinter sich. Es war ein turbulentes Jahr, welches wie die Spielzeiten davor von der Pandemie beeinflusst wurde. Kein einfacher Start also in die neue Ära. Zudem ist es immer schwierig, eine Institution zu übernehmen, die zuvor so erfolgreich geführt wurde wie das Luzerner Theater von Benedikt von Peter.

Dieser wurde bekanntermassen abgeworben und wirkt nun in Basel. Nicht wenige Theaterfans verdrückten ob diesem Verlust ein paar Tränen. Doch die sollten inzwischen schnell getrocknet sein. Karr hat es verstanden, den Schwung der Epoche von Peter mitzunehmen und diesen darüber hinaus sogar mit Frischluft zu versorgen. Angekündigt wurde ein Theater, welches sich im Grenzbereich von Schauspiel, Tanz, Erzähltheater und Medienkunst bewegt. Interdisziplinär, Grenzen auslotend und experimentell sollte diese «Luzerner Dramaturgie» sein. Das klang nach Pioniertat - war es aber natürlich nicht. Neue Chefinnen und Chefs neigen oft dazu, ihre Konzepte als revolutionär und äusserst besonders zu kennzeichnen. Derartige Spartenvermengungen - auch in Gesamtkonzepte grosser Häuser gepackt - gibt es schon lange.

Dennoch hat Karr hier eine eigene Handschrift kreiert, Ihr Team mit dem «Staatstheater» ein ‹furioses› Startsignal gesendet und die Pace insgesamt halten können. Auch wenn nicht jede Produktion restlos gefiel: Das war eine insgesamt überzeugende Saison.