Kommentar Nachhaltiges Lucerne Festival: Der Spielraum für Einsparungen ist eng Das Lucerne Festival hat seinen jährlichen CO 2 -Ausstoss berechnen lassen und Reduktionsziele definiert. Der grösste Emissionstreiber ist allerdings kaum zu eliminieren. Urs Mattenberger

Lucerne Festival, Sommer Festival 2021. „In den Strassen“. Die „Hudaki Village Band“, auf dem Kornmarkt. (Bild: Patrick Huerlimann, Luzern, 27. August 2021) Patrick Huerlimann

Den Corona-Stillstand verstanden viele Künstlerinnen und Künstler als Gelegenheit, sich auf einen nachhaltigeren Konzertbetrieb mit weniger internationalen Reisen zu besinnen. Mit dem Ende der Pandemie kehrte allerdings das Reisefieber auch in der Kultur zurück.

So bietet Lucerne Festival im Sommer wieder ein volles Programm mit Sinfonieorchestern aus aller Welt. Dass es jetzt von der Stiftung myclimate seinen CO 2 -Ausstoss - jährlich 1770 Tonnen - berechnen liess, zeigt aber, dass sich auch Festivals der Diskussion um den Klimawandel nicht mehr verschliessen können.

Damit reiht sich Lucerne Festival ein in die Bestrebungen anderer Veranstalter. So liess etwa das Menuhin Festival Gstaad ebenfalls von myclimate seine CO 2 -Emissionen messen. Der Wert von 2109,3 Tonnen bestätigt da, dass die Reisen bei Festivals der grösste Emissionstreiber sind – in Luzern mit einem Anteil von 89 Prozent.

Damit ist der Spielraum für Einsparungen eng. Umso wichtiger sind die jetzt definierten Reduktionsziele und Kompensationen, aber auch Aktionen, die sich wie eine erste im Juni vor dem KKL für Umweltanliegen einsetzen. Sie führen das gesellschaftliche Engagement des Lucerne Festivals für Frauen und Diversität in ökologische Bereiche weiter und führen Kultur und Lebensalltag zusammen. Auch mit Blick auf das Publikum von Morgen könnten solche niederschwelligen Projekte ein wichtiger Teil der neuen Nachhaltigkeitsstrategie sein.