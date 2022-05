Konzert Hecht bringt die Schüür zum kochen - und Sänger Buck lobt «sein» Luzerner Publikum Die derzeit erfolgreichste Schweizer Mundartband Hecht war am Freitagabend zu Gast in der Luzerner Schüür. Es war ein für Fans wohl unvergesslicher Gig in intimer Atmosphäre.

Hecht läuft in der ausverkauften Schüür zur Hochform auf. Bild: Nicole Rötheli (Luzern, 13. Mai 2022)

Am Ende ist es ein bisschen wie bei einem Fussballspiel und nach gewonnenem Titel der Heimmannschaft. Ekstase und Party pur. Die Welle, ausgehend von den gefeierten Helden, schwappt durch das Publikum. Die Atmosphäre aufgeheizt, ausgelassen, laut. So ist das eben, wenn eine der erfolgreichsten Mundartbands aller Zeiten - dazu mit ausgeprägtem Entertainment-Talent gesegnet - auf der Bühne steht. Die fünf Jungs von Hecht gastierten am Freitagabend in der Luzerner Schüür. Für Sänger Stefan Buck und Gitarrist Christoph Schröter war es ein Heimkommen. Die beiden Bandgründer stammen aus dem Seetal. Wie wohl sie sich in der Schüür fühlen, bekam man in jeder der rund 140 Konzertminuten mit voller Wucht zu spüren.

Vier Jahre ist es gemäss Buck her, dass sie das letzte Mal hier aufgetreten sind. Lange vier Jahre mit Kultur-Shutdowns und einer Konzertdurststrecke für alle Musikschaffenden. Wie toll sich das für ihn anfühlt, wenn die Fans endlich wieder so mitsingen, «dass der Dialekt haargenau passt», konnte man anhand eben jener Feststellung und seinem breiten Lachen erahnen. Kommt noch dazu, dass das Luzerner Publikum besonders textsicher zu sein scheint. Wirklich jedes Stück wurde lauthals begleitet.

Hymnische Wohlfühl-Songs dominieren

Ein erstes Highlight - wenn man das so sagen kann, denn die Stimmung war durchgehend auf dem Siedepunkt - ist nach rund 15 Minuten der Hit «Gheie». Schon ab diesem Moment gibt es hier keine offenen Fragen mehr. Die Fans werden das erhalten, was sie sich erhoffen. Im Vorverkauf waren die rund 700 Tickets innerhalb von 20 Minuten weg. Da musste man schon sehr erpicht sein auf den Gig, um sich eine Karte zu ergattern. Hier sind die treusten der treuen Fans zugegen. Und Hecht liefert. Die hymnischen Wohlfühl-Songs dominieren die Setliste, ab und zu durchkreuzt von einem ruhigen Moment wie zum Beispiel von «Nur 1 Minute», der auf «Fiji» folgt.

Die Luzerner Fans gehen voll mit. Bild: Nicole Rötheli (Luzern, 13. Mai 2022)

Was Hecht und ihre Musik ausmacht sind natürlich die eingängigen, eher simpel strukturierten Melodien und die nicht weniger eingängigen Texte. Bestes Beispiel hierfür: In den braundneuen Song «Achti August» kann der Saal schon nach dem ersten Refrain aus voller Kehle miteinstimmen. Ist hier auch nur ein einziges Stück kein Hit? Für die Luzerner Zuhörerschaft offensichtlich nicht. Der neutrale Besucher mag zwischendurch etwas die Stirn runzeln. Das ist alles derart gut gelaunt, aalglatt und leicht verdaulich, dass man denkt: Wird das nicht auch mal langweilig? Doch neutrale Zuhörer gibt es an dem Abend kaum.

Schwelgen in Erinnerungen

Buck fragt seine Bandkollegen, die nicht aus der Region stammen, ob er nicht zu viel versprochen habe punkto bestes Publikum des Landes. Wie viel adrenalin- und endorphingetränkter Lokalpatriotismus da bei dem Sänger mitschwingt, ist schwer zu sagen. Vermutlich eine ganze Menge. Aber man glaubt ihm jedes Wort, nicht zuletzt, weil er immer wieder in Erinnerungen schwelgt. In den zahlreichen Publikumsinteraktionen erzählt Buck davon, was das Konzerthaus für ihn bedeutet. Nicht nur ist es derjenige Ort, an dem die Band am meisten gespielt haben dürfte; es sei für ihn und Schröter eben auch das Lokal, in das sie als Jugendliche in den Ausgang gingen. Das alte Zuhause, das Heimstadion, wenn man so will.

Darin läuft das Team um Buck je länger der Abend dauert, umso rasanter zur grossen Form auf. Das kleine Zwischenspiel mit zwei auf engstem Raum performten Liedern am anderen Ende des Saals gehört zur Schüür-Tradition der Band. Und selbstverständlich kommen dann gegen Schluss die ganz grossen Hits wie «Prosecco», «Tanze Tanze»,« Heicho» und «Charlotta». Band und Publikum bringen die Schüür zum kochen. Es ist unerträglich heiss. Um in der Fussballmetapher zu bleiben: Pokalübergabe, Ehrenrunde in Form der einen oder anderen Zugabe, Abschieds-Laola.

Die Fans kommen auch in der nächsten Saison vermutlich in Scharen.