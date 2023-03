Konzerte Orchester mit drei Generationen bis ins Olympia von Paris Ausnahmesolisten bei den Festival Strings, dem Luzerner Sinfonieorchester und der Zuger Sinfonietta mischen die Generationen und Stile von Klassik bis zum Chanson.

Arrivierter Jungstar bei den Festival Strings Lucerne: Der Pianist Jan Lisiecki Holger Hage/ Universal Music

Selbst Stars, die als solche bestens bekannt sind, können uns überraschen, wie in dieser Woche drei Orchesterkonzerte mit ganz unterschiedlichen Ausnahmesolisten zeigen. Im Fall des Pianisten Jan Lisiecki (27) sind es die vielen Auszeichnungen und Erfolge, die der polnischstämmige Kanadier aus seiner Wunderkindkarriere ins Erwachsenenalter überführte. Der Chopin-Spezialist, der seit Jahren mit amerikanischen und europäischen Spitzenorchestern zusammenarbeitet, liefert mit den Festival Strings Lucerne einen Nachtrag zum Beethovenjahr 2020, in dem er alle Beethovenkonzerte einspielte. Im KKL begleiten ihn die Festival Strings in Beethovens viertem Klavierkonzert und führen damit ihr Engagement für die Stars der jungen Generation weiter. Unter Konzertmeister Daniel Dodds führt das Kammerorchester seine Aufführungszyklen mit sinfonischen Besetzungen ohne Dirigent weiter – mit Schuberts vitaler sechster Sinfonie und Arthur Honeggers spätromantischer «Nuit d’été» (heute, 23. März, 19.30, Konzertsaal, KKL, Luzern).

Ganz anders liegt der Fall bei der legendären Pianistin Elisabeth Leonskaja (77). Die aus Russland stammende Wahlwienerin kehrt mit dem Luzerner Sinfonieorchester und den Klavierkonzerten von Schumann und Grieg zu den Anfängen ihrer Karriere zurück. Die Aufführung im intimen Rahmen des Orchesterhauses unter der Leitung von Chefdirigent Michael Sanderling ist Grundlage einer CD-Aufnahme und – Stand jetzt – ausverkauft (Dienstag, 28. März, 19.30, Orchesterhaus, Kriens).

Grégoire Gros als Jacques Brél

Einen verstorbenen Künstler aus einem ganz anderen Stilbereich bringt die Zuger Sinfonietta auf die Bühne zurück, nämlich den französischen Chansonnier Jacques Brel. Verkörpert wird er – mit Chansons und Texten von Brel – durch den Schauspieler und Sänger Grégoire Gros. Die gesellschaftskritischen Wutanfälle, die Geschichten von Liebe, vom Altern und vom Tod, mit denen Brel im Paris der 50er-Jahre der Durchbruch gelang, geben auch dem Orchester eine Ausnahmerolle. Denn dieses verwandelt mit dem «dienenden Rebellen» und bis hin zu Welterfolgen wie «Ne me quitte pas» das Theater Casino Zug ins Olympia von Paris.