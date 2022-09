Krimi aus der Region Im Entlebuch gibts statt Öl ein Moorleiche Der Luzerner Texter und Werbefilmer Ulrich Thalmann, der sich als «Entlebucher Secondo» bezeichnet, schickt zum dritten Mal seinen Kommissar Emmenegger ins Rennen.

Krimi-Autor Ulrich Thalmann, der in Luzern auch ein Studio für Synchrontonstudio und Videoproduktion hat. Bild: PD

In einem Entlebucher Hochmoor ist die Leiche eines Mannes aufgetaucht, der offenbar schon vor Jahrzehnten und gewaltsam gestorben ist. Worum es in etwa geht, erfahren Leserinnen und Leser bereits im Eingangskapitel: 1980 wurde in Engelberg nach Öl gebohrt. Windige Profiteure luchsten einigen einheimischen Bauern, die auf grosse Profite hofften, Geld ab. Doch offenbar gab es mächtige Leute, welche diese Ölbohrungen verhindern wollten. Prompt misslangen diese. Sabotage? Und hatte der Tote vielleicht zu viel gewusst?

Mächtige Leute gibt es auch heute noch, wie Kommissar Emmenegger bemerkt. Vor allem einen «Ölbaron», der in Bern lobbyiert und die Bundespolizei manipuliert. Aber auch Emmeneggers eigener Chef bremst die unerwünschten Enthüllungen. Doch der Kommissar lässt sich nicht aufhalten. Und muss am Ende gar eine Entscheidung treffen: Sind Ölbohrungen fürs Entlebuch und die Menschen dort überhaupt wünschenswert?

Schlanker Krimiplot, viel Lokalkolorit und Humor

Auf den gut 200 Seiten bleibt die Krimihandlung eher schlank. Dafür packt Ulrich Thalmann viel Lokalkolorit hinein, spart nicht mit humorvollen Dialogen oder Beschreibungen wie etwa eine Traktorverfolgungsjagd durch die Entlebucher Landschaft. Und wenn Emmenegger mit seiner forschen Gefährtin nach Hamburg reist, um zwecks Identifizierung der Moorleiche eine DNA-Probe abzuholen, geht es ausführlich auch um Touristisches und Kulinarisches.

Der unerschrockene Emmenegger ist eine sympathische Hauptfigur. Derweil besonders die männlichen Nebenfiguren eher karikiert wirken, etwa geldgierige Bauern, depperte Bundespolizisten oder ein durchgeknallter Gerichtsmediziner. Was dem Unterhaltungswert aber durchaus nicht schadet.