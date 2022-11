Krimi Ein Franzose ermittelt in Luzern: Jetzt auch auf Deutsch. Der Krimi des Wahl-Luzerners Serge Robert ist nun auch auf Deutsch erschienen. Er heisst «Schatten über Luzern».

Serge Robert am Mühleplatz in Luzern, wo sich ein Teil seiner Krimi- Geschichte abspielt. Dominik Wunderli (Luzern, 14. Juni 2021)

Letztes Jahr hat der französische Wahl-Luzerner Serge Robert in seiner Muttersprache einen Krimi publiziert, der mit viel Lokalkolorit in Luzern spielt. Dieser ist nun auch auf Deutsch erschienen. Der französische Held geht einer Entführung nach. Und legt sich nicht nur mit echt kranken Typen an, sondern auch mit einem mächtigen Konzern. (are)