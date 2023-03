Zentralschweizer Kinowoche Kultiger Trash von David Cronenberg und mehr neben den offiziellen Deutschschweizer Kinostarts Die neue Kinowoche vom 9. bis 15. März in den Zentralschweizer Lichtspielhäusern aus.

«Naked Lunch»: Bill Lee (Peter Weller) und ein Mugwump-Monster. 21th Century Fox

65

Deutschschweizer Start.

Avec amour et acharnement – Studiofilm Altdorf

Liebesdrama von Claire Denis (F 2022).

Der Förster und St. Benedikt

Coiffeur, Förster, Macher, Betrachter, Denker, Schöpfer, Maler. Franz Kälins Dokumentarfilm ist dem Leben und Wirken des Einsiedler Kunstmalers Christian «Jimmy» Lienert gewidmet. Kälin hat aus Hunderten von Gemälden und Skizzen ausgewählt und sie zusammen mit Alltagsszenen zu einem Porträt montiert.

Ennio Morricone – Il Maestro (Cinema am Nachmittag)

Dokfilm von Giuseppe Tornatore.

Heimkind – und jetzt?

Dokumentarfilm von Antonia Meile über das Kinderheim Titlisblick Luzern. Mehr dazu lesen Sie in Ausgabe vom Freitag, 10. März.

Im Land der verbotenen Kinder – Special

Es ist ein Thema, das bewegt: Die Luzerner Filmemacher Jörg Huwyler und Beat Bieri werfen einen längst fälligen Blick auf das grosse Leid von Gastarbeiterfamilien, zu welchem das Saisonnierstatut führte. Das Luzerner Theater setzte aufgrund der grossen Nachfrage drei Zusatzvorstellungen des Stücks «Versteckt» im April an, das sich mit demselben Thema befasst. Im Anschluss an die Filmvorführung diskutieren die frühere Nationalrätin Cécile Bühlmann und der Gewerkschafter Giorgio Pardini über das damalige Saisonnierstatut und dessen Folgen in unserem Land.

Käpt’n Sharky – Mini Kids Movie

Ab drei Jahren (D 2018, 73 Min.).

Le bleu du caftan

Deutschschweizer Start. Lesen Sie unten das Gespräch mit der Filmemacherin Maryam Touzani über Homosexualität in der muslimischen Gesellschaft (am Donnerstag, 9. März auf der «Piazza»-Seite).

Mataharis – Cine Español

Tragikomödie von Icíar Bollaín (E 2007).

Naked Lunch – Trash Movie

1953, New York City: Der Kammerjäger William Lee erschiesst im Drogenrausch versehentlich seine Ehefrau. Daraufhin flüchtet er in eine irreale Welt, die «Interzone» in Tanger – umgeben von Junkies, Drogenhändlern und bizarren Kreaturen. Lee ist mit einer Scheinidentität als Geheimagent unterwegs – durch einen surrealen Albtraum, während er versucht, seine Erlebnisse in einem Roman festzuhalten. David Cronenbergs Verfilmung von William S. Burroughs’ gleichnamigem Roman könnte auch unter dem Label «Kultfilm» laufen; im Rahmen der neuen Filmreihe im Stattkino Luzern.

Play With The Devil – ­Vorpremiere

Scream VI

Deutschschweizer Start. Bestes amerikanisches Popcorn-Schauer-Kino.

Shazam! Fury of the Gods – ­Vorpremiere

The Fabelmans

Deutschschweizer Start. Lesen Sie hier den Artikel «Mit ‹The Fabelmans› legt Steven Spielberg seinen persönlichsten Film vor».

The Song of Mary Blane – ­Cinedolcevita

Dokfilm von Bruno Moll (CH 2019).

The Whale – Vorpremiere

What’s Love Got to Do With It?

Deutschschweizer Start.