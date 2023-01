Kultkomiker Facebook feiert Emil Steinberger: LZ-Post geht mit tausend Gratulationen durch die Decke Vergangene Woche gratulierte die «Luzerner Zeitung» Emil Steinberger zum Geburtstag. Das kam bei der LZ-Community gut an: Fast tausend Menschen gaben dem Luzerner ihre Glückwünsche mit.

Hat allen Grund zum Lachen: Der Komiker Emil Steinberger erfreut sich nach wie vor grosser Beliebtheit. Bild: Christian Beutler/Keystone

Über Jahre hinweg brachte Emil Steinberger das Publikum im In- und Ausland zum Schmunzeln und Lachen. Alt und Jung erfreute sich gleichermassen an seinen Scherzen. Auch in der Generation Facebook hat Emil Steinberger offenbar noch viele Fans: Davon zeugen zumindest die über 13'000 Likes, die ein Post der «Luzerner Zeitung» erhalten hat. Darin gratulierten wir Steinberger vergangene Woche zu seinem 90. Geburtstag.

Geteilt wurde der Post beinahe 400 Mal, knapp eine halbe Million Menschen wurden damit erreicht. Doch viel besser: Fast 1000 Personen schrieben dem beliebten Kultkomiker aus Luzern – darunter auch Fans aus dem Ausland. So erreichten uns unter anderem Glückwünsche aus Luxemburg, Frankreich, Thailand, Neuseeland, Australien oder Deutschland.

Wir haben die schönsten Reaktionen für Sie zusammengefasst:

«Happy Birthday Emil und vielen Dank für all die wunderschönen humorvollen sowie hautnahen Momente, mit denen wir uns oft identifizieren konnten. Von Herzen schöne Zeit und gute Gesundheit.»

«Üsere Emil hät nur üsserlich es paar Falte übercho und wiessi Hoor. Er isch nur ufem Papier 90gi worde. I Würklichkeit isch er no en junge Hupfer bliebe miteme Härz wie en Elefant so gross und stark. Miteme Humor, wo nur er hät und kein andere. Es Original wie kei Zweits und en wunderbare tolle Mänsch. Üsen EMIL»

«Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, du hast unser Leben lebenswert gemacht und bereichert»

Ein Klassiker der Unterhaltungskunst: Emil (rechts) als «Polizist Schnyder» in die «Schweizermacher» von Rolf Lyssy. Bild: Keystone

«Sehr geehrter Herr Steinberger, vielen Dank für Ihren geistreichen und wundervollen, liebenswürdigen, zauberhaften Humor, den wir ohne Sie nie erfahren hätten! 90 Jahre sprachliche Verzauberung. Einfach wundervoll, vielen Dank und weitere gesunde 90 Jahre!»

«Wer Emil nicht kennt, hat die Zeit verpennt. Emil ist Kult.»

«Lieber Emil, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich wünsche Ihnen vor allem gute Gesundheit. Ausserdem möchte ich Ihnen von ganzem Herzen danken für die vielen vergnügten Stunden, die Sie mir in all diesen Jahren bereitet haben. Sie sind einfach toll, einfach unschlagbar!»

Der Kabarettist, Schriftsteller, Regisseur und Schauspieler erhielt 2019 an der LUGA von der Luzerner Regierung einen Anerkennungspreis für sein Lebenswerk. Bild: Keystone/Urs Flüeler

«Herzlichen Glückwunsch. Mit fünf hatte ich meine erste Emil-Kassette, welche ich rauf und runter gehört habe. Heute habe ich mir nochmals ‹Feuerabend› und ‹Emil schnädered› im TV angeschaut. Fantastisch. Ich bin so froh, dass es Emil so gut geht. Seine Positivität ist unschlagbar. Bravo.»

«Er war der Urvater der Comedians! Happy Birthday!»

«Ich durfte ihn einmal live an einer Lesung erleben. Seine liebe Frau Niccel war auch da. Es war für mich ein unvergessliches Erlebnis. Danke, dass du uns all die Jahre so viel Spass und Freude geschenkt hast. Alles Liebe und Gute zu deinem Geburtstag, lieber Emil. Ich wünsche dir gute Gesundheit und weiterhin viel Freude und Lachen.»

Emil Steinberger und seine Frau Niccel Steinberger posieren 2018 im Bettensaal des Kunst und Kultur Landessender Beromünster. Bild: Keystone/Urs Flüeler

«Herzlichen Dank für deinen wunderbaren Humor, der mich seit vielen Jahrzehnten begleitet. Der liebenswerte Schweizer Dialekt, den du für uns Deutsche so gut verständlich « abmilderst », gibt jeder Geschichte den besonderen Charme. Herzlichen Glückwunsch zum 90. Geburtstag!»

«So villi gueti Kindheitserinnerige. Die ganzi Familie vorem Fernseh, do dueni mi gern drah erinnere. Danke Emil! Und Happy Birthday.»

«Als Kind stundenlang seine Platten gehört, so genial. Alles alles Gute zum 90. Geburtstag. Herzliche Gratulation und herzlichen Dank für all die Lacher.»

Emil 2003 als Tierpfleger im berühmten Sägemehl an der grossen Circus Knie Jubiläums-Gala in Zürich. Bild: Keystone/Walter Bieri

«So schön! Das freut mich wirklich sehr! Soo viel schon als Kind gelacht! Danke viel mal Emil!»

«Da kann man mal sehen, Humor und lachen, lässt einen gut altern. Ganz, ganz toller Typ. Hatte das grosse Glück, ihn in Berlin Anfang der Achtziger zu erleben. Wir sind laut lachend und prustend aus der Vorstellung gekommen und bummelten vergnügt den Kudamm entlang. Von so einem tollen Abend haben wir lange gezehrt.»

«Ein wunderbarer Mensch, der auch meinen Humor geprägt hat. Herr Steinberger, Sie sind genial»

Jetzt wird es tierisch: Im Jahr 1975 wurde Emil in Rapperswil im Knies Kinderzoo Pate des Delphinjungen Rappi. Bild: Keystone/Photopress-Archiv/str

«Herzlichen Glückwunsch, was für schöne Stunden habe ich mit Dir, lieber Emil, verbracht. Du auf der Bühne und ich am Fernseher.»

«Alles Gute zum Geburtstag, wir brauchen mehr Menschen wie Sie, das ist eine Bereicherung für unsere Gesellschaft. DANKE!!!!»

«Auch ich in Deutschland habe ich ihn früher gerne im Schweizer Fernsehen gesehen. Ich denke, er hat die Schweizer gelehrt, auch mal über sich selbst, natürlich ironischerweise, lachen zu dürfen. Er hat das Bild des humorvollen Schweizers im In- und Ausland geprägt.»

Auch in Deutschland beliebt: Steinberger (links) erhält 2009 den Münchhausen-Preis in Bodenwerder. Bild: Keystone/EPA/Tom Freitag

«Happy Birthday, lieber Emil. Hoch sollst du leben und noch viele schöne Jahre geniessen! Ich danke dir von Herzen für die vielen Male, bei denen du mich zum Lachen gebracht hast. Du bist wunderbar.»

«Alles Gute zum Geburtstag, Herr Steinberger. Noch heute kann ich mich an Ihren Darbietungen erfreuen und herzhaft darüber lachen. Sie sind immer noch so aktuell.»

