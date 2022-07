Kultur Albert Koechlin Stiftung:«Innereien» zogen Tausende von Leute an 20 Projekte, rund 160 Veranstaltungtermine an 39 Standorten: Das war das Kulturprojekt «Innereien», das die Albert Koechlin Stiftung (AKS) zwischen Mitte März und Mitte Juni durchgeführt. 9033 Eintritte wurden dabei verzeichnet.

Das Musiktheater «Erato Maxi» mit Fetter Vetter & Oma Hommage in Emmenbrücke war eines der Projekte von «Innereien». Bild: Marco Sieber

Das Kulturprojekt «Innereien» sei ein Erfolg gewesen, teilte die AKS am Montag mit. Auch die beteiligten Kulturschaffenden und Projektträger, die sich in den letzten Tagen getroffen haben, zogen insgesamt eine sehr positive Bilanz. Bei der überwiegenden Mehrheit der Projekte seien die gesteckten Ziele bezüglich Qualität sowie Publikumszahlen erreicht oder gar übertroffen worden.

«Mich hat das hohe künstlerische Niveau bei jedem Projekt, das ich besucht habe, beeindruckt», sagt Lena Friedli, Vorsitzende der AKS-Fachjury. Patrick Ambord, Projektleiter AKS, betont das grosse Interesse am Thema; beim Publikum, aber auch bei den Projekttragenden: «Ihre Begeisterung und ihr Einsatz haben mir imponiert und mich angeregt, meine eigene Vorstellung von Innereien neu zu denken.»

Über 280 Innerschweizer Kulturschaffende haben mitgewirkt

Im Rahmen von 20 realisierten Kulturprojekten fanden insgesamt 161 einzelne Veranstaltungen an 39 unterschiedlichen Veranstaltungsorten in der Innerschweiz statt. Über 280 Innerschweizer Kulturschaffende haben mitgewirkt. Total 9033 Eintritte wurden gezählt. Dies entspreche einer durchschnittlichen Auslastung von 81 Prozent. Einzelne Veranstaltungen seien sogar ausverkauft gewesen. Überdies waren mehrere Projekte (Ausstellungen, Installationen) frei zugänglich.

Auch «Das Sex Stück» von Fleischlin / Hellenkemper und Kompliz:innen war eines der Projekte von «Innereien». Bild: Kezia Zurbrügg (PD)

Mit dem Kulturprojekt «Innereien» verfolgte die Albert Koechlin Stiftung die Absicht, ganz unterschiedliche Projekte in den Sparten Musik, Theater und visuelle Darstellung zu ermöglichen und dabei auch interdisziplinäre Verbindungen herzustellen. Dazu Peter Kasper, Stiftungsratspräsident AKS: «Besonders erfreut war ich über die Vielfalt der Produktionen aus verschiedenen Sparten – und die entsprechend vielfältige Auseinandersetzung mit dem Thema.»

Mit total 974'000 Franken unterstützt

Unterstützt wurden die 20 Projekte durch Beiträge in der Höhe von total 974’000 Franken. So wurden Projekte realisiert, die ohne diesen finanziellen Rahmen nicht möglich gewesen wären.

Bespielt wurde fast die ganze Innerschweiz, unter anderem das Theater Uri, Höhlen der Schrattenfluh, das Chäslager Stans, das Kleintheater Luzern, das Stadttheater Sursee, das Museum Bruder Klaus in Sachseln, die Galerie Kriens, die Viscosistadt in Emmen oder die Zwischenbühne in Horw. In Luzern gehörten der Südpol, der Theater Pavillon, das Bistro der Zentral- und Hochschulbibliothek oder das alte Hallenbad Utenberg zu den Aufführungsorten. Im Bourbaki Kino fand das erste Splatterfilmfestival statt, das Zelt-Varieté machte im Inselipark beim Bahnhof halt, und kultz.ch bot eine Online-Plattform für über 70 satirische Beiträge.