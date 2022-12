Kultur Filme der Hochschule Luzern für Berlinale und Sundance Film Festival nominiert Zwei Projekte von Studierenden an der HSLU werden an den renommierten Filmfestivals teilnehmen dürfen.

Beim Animationsfilm «Pipes» handelt sich um eine vierminütige Erotikkomödie. Bild: PD

Grosse Ehre für Studierende an der Hochschule Luzern. Zwei Filme werden an an den renommierten Filmfestivals Berlinale und Sundance teilnehmen. Dies schreibt die HSLU in einer Mitteilung.

Der Animationsfilm «Pipes» von Jessica Meier, Kilian Feusi und Sujanth Ravichandran ist am Sundance Film Festival (19. bis 29. Januar) im Wettbewerb für den besten internationalen Kurzfilm zu sehen. Die vierminütige, in Schwarz und Weiss gehaltene Erotikkomödie entstand 2022 als Abschlussfilm im Bachelor Animation.

Der essayistische Dokumentarfilm «Crushed» von Ella Rocca ist an der Berline (16. bis 26. Februrar) in der Kategorie «Generation 14plus» nominiert. «Crushed» entstand im Bachelor Video und dreht sich ums Thema unerwiderte Liebe. (sfr)