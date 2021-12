Kunst Das Künstlerduo Marianne Halter & Mario Marchisella erhält den Preis der Zentralschweizer Kantone Der Ausstellungspreis Solo der Kunstgesellschaft geht an Ramon Hungerbühler.

Im Rahmen der Ausstellung zentral! im Kunstmuseum Luzern wurden zwei Preise vergeben: Der mit CHF 10’000 dotierte Jurypreis/Preis der Zentralschweizer Kantone 2021 geht an das Künstlerduo Marianne Halter & Mario Marchisella. Den Ausstellungspreis Solo der Kunstgesellschaft erhält Ramon Hungerbühler. Dieser Preis ermöglicht eine Einzelausstellung im Kunstmuseum Luzern im Rahmen von zentral! 2022.

Das audiovisuell arbeitende Künstlerduo Marianne Halter und Mario Marchisella konnte die Jury mit seiner Videoskulptur «Debütantenball» überzeugen, die die entrückte Poesie einer japanischen Fahrschule einfängt. In einer verzerrten Projektion auf weissem Sockel ist eine auf den ersten Blick banale Strassenkreuzung zu sehen. Identische Autos bewegen sich langsam und scheinbar einer Choreografie folgend um die Kurven. Das Autoballett wirkt surreal und real zugleich. Mit dem Werk knüpft das Duo an frühere Arbeiten an, in denen es den öffentlichen Raum als Bühne und Projektionsfläche begreift und poetische Situationen und scheinbar Absurdes im Alltäglichen findet.

Marianne Halter (geboren 1970) studierte an der Hochschule Design & Kunst in Luzern und arbeitet als Dozentin an der Grafikfachklasse Luzern und HSLU D&K. Mario Marchisella ( geboren 1972) hat klassische Musik am Konservatorium Zürich (heute ZHdK) studiert und führt ein eigenes Tonstudio. Das Duo entwickelt seit über 10 Jahren gemeinsame künstlerische Projekte, die schon mehrfach prämiert wurden. 2017 und 2020 erhielten sie Werkbeiträge des Kantons Zürich, 2010 wurden sie mit dem Swiss Art Award ausgezeichnet.

Ramon Hungerbühler, Preisträger Solo der Kunstgesellschaft, spielt oft mit einem Augenzwinkern mit der Geschichte der Malerei, mit Pop-Art, Comic und manchmal auch mit Abstraktion. Sein Beitrag besteht aus einer Serie von sieben Gemälden. Darunter sind gemalte Holzbretter, die verschiedene Ebenen der Imitation vereinen: Die Leinwand imitiert Holz und gleichzeitig seine Darstellung in der Bildsprache des Comics. Ein gemaltes Brett mit bunten Farbklecksen ironisiert die eigene Nachahmung und treibt das Spiel mit Stilen und Anekdoten aus der Kunstgeschichte auf die Spitze.

Ramon Hungerbühler kam 1989 in Tablas Romblon auf den Philippinen zur Welt, er lebt und arbeitet in Zürich. Er hat einen Bachelor-Studiengang an der Hochschule für Design & Kunst in Luzern absolviert und belegt aktuell Kurse im Master in Transdisziplinarität an der Zürcher Hochschule der Künste ZHdK. Ramon Hungerbühler präsentierte Einzelausstellungen in verschiedenen Kunsträumen und erhielt 2015 und 2018 Förderbeiträge des Kantons Zug.

Die Jury zentral! 2021 setzte sich zusammen aus Judith Albert, Künstlerin, Heinz Anderhalden, HANS Verlag, Werkstatt Martin Wallimann, Alexandra Blättler, Sammlungskonservatorin Kunstmuseum Luzern, Jelena Delic, Kulturförderung Kanton Basel-Stadt sowie Jürg Nyffeler, Edition 5 Erstfeld.