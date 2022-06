Kunsthalle Luzern Wenn sich der schwarze Boxsack als duftendes Lavendelkissen entpuppt, dann ist das Kunst In der Kunsthalle Luzern sind sechs Künstler dem Wesen der Dinge auf der Spur. Und das, indem sie Abbilder der Wirklichkeit vermeiden.

Raumgreifend ist Roman Sondereggers Objekt mit dem Titel «Und mitten in der Einöde, der wiedergefundene Duft» (Bildmitte), zusammengesetzt aus Dingen aus dem Baumarkt. An der Wand ein vierteiliges Werk von Patric Sandri. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 29. Juni 2022)

Ist das ein Boxsack? Super, an so einem Boxsack wollte man sich schon immer mal austoben. Schwarz und eindrücklich hängt das Objekt an einer silbernen Kette von der Decke der Kunsthalle Luzern und entpuppt sich schlussendlich als eine Duftskulptur aus mit Lavendel gefülltem Stoff: Feste draufhauen und zur Belohnung den Duft von Lavendel einatmen.

Roman Sonderegger nennt sein Objekt aus Wasserwaagen, Schnur, Schrauben und Stahlstiften «Vom Schwarmverhalten der Libellen». Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 29. Juni 2022)

Geschaffen hat den «Sack» der Künstler Piero Good, 1991 in Chur geboren. Good bespielt mit seiner Installation «Every Valley Has A River» auch das Kabinett der Kunsthalle: Angelehnt an die Wasserspiele japanischer Gärten, bietet seine Szenerie mit Holzbänken und Bambusrohren eine Gelegenheit zum Innehalten.

Ein schlussendliches Innehalten im Kabinett tut gut, hat man die ganze Gruppenausstellung «Von den Dingen» in der Kunsthalle Luzern angeschaut. Piero Good ist hier einer von sechs Künstlern, die alle zusammen einen Fokus auf die Medien Installation, Video und Objekt sowie In-situ Intervention legen. Neben Good beschäftigen sich Valentin Beck, Jeremias Bucher, Sven Egert, Patric Sandri und Roman Sonderegger mit ganz unterschiedlichen Ansätzen und Methoden der Kunstproduktion.

Die Gruppenausstellung «Von den Dingen» legt bis zum 7. August 2022 ein Augenmerk auf diese Gegensätzlichkeiten und versucht, ein dialogisches Spannungsfeld zwischen den präsentierten Werken der sechs Künstler zu erzeugen.

«Hier geht es nicht um Malerei oder Fotografie»

Es gehe schlichtweg um «Dinge», also um nicht näher bezeichnete Gegenstände – oder auch um eine Sache, einen Zustand, eine Haltung, einen Gedanken oder ein Objekt, erklärt Kurator und Leiter der Kunsthalle Luzern, Michael Sutter. «Dinge, die nicht näher fassbar scheinen.» Es gehe nicht um Malerei, nicht um Zeichnung, nicht um Fotografie, nicht um Abbilder der Wirklichkeit. Michael Sutter:

«Es geht nicht um eine Bildproduktion, sondern um Handlung, die Dinghaftigkeit evoziert. Es passiert immer etwas mit den Dingen, was genau, liegt aber oft im Auge des Betrachters. Jeder hat seinen persönlichen Bezug zu Dingen. Für die einen gilt dasselbe Ding als wertvoll, während andere es als völlig sinnfrei erachten.»

Der Ausstellungstitel «Von den Dingen» verweise explizit, aber auf eine unbestimmte Art und Weise auf die Wesenhaftigkeit derselben. «Wir benennen sie nicht genauer und setzen auf inhaltliche und visuelle Verbindungen durch ihre Präsentation in einem Szenario.»

Sven Egerts Bauschaum-Objekte. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 29. Juni 2022)

Als Betrachter ist man beeindruckt und herausgefordert von Sven Egerts rechteckigen Bauschaum-Objekten und kreisrunden Wandreliefs. Von Patric Sandris pastellenen Arbeiten, deren Rahmen mit transparenten und zart eingefärbten Polyestergeweben überspannt wurden. Oder von Roman Sondereggers Installationen aus Dingen, die man im Baumarkt findet: Wasserwaagen, Schaltafeln, Schraubzwingen.