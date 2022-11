Kunstmuseum Luzern David-Hockney-Retrospektive verzeichnet 46’000 Eintritte Zwar knüpft man nicht an den Grosserfolg von 2019 mit 71’500 Besuchern bei Turner an, trotzdem ist das Museum mehr als zufrieden.

Die grosse David-Hockney-Retrospektive im Kunstmuseum Luzern zog bis Ausstellungsende am 30. Oktober 46’000 Besucher an. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 7. Juli 2022)

Als «vollen Erfolg» bezeichnet das Kunstmuseum Luzern die Ausstellung «David Hockney. Moving Focus», die am vergangenen Sonntag, 30. Oktober, zu Ende ging. Trotz sagenhaften Wetters in Sommer und Herbst seien 46’000 Eintritte zu verzeichnen. Zwar erreichte das Kunstmuseum die Marke von 25’000 Eintritten bei der grossen Turner-Ausstellung 2019 rund zwei Wochen früher und verzeichnete bei Turner schlussendlich rund 71’500 Eintritte.

Doch Museumsdirektorin Fanni Fetzer betont:

«Die Ausstellung ‹David Hockney. Moving Focus› lockte mehr als doppelt so viel Publikum nach Luzern als unsere gewöhnlichen Ausstellungen während der Sommermonate. Mit viel Publikum hatten wir gerechnet, aber mit 46’000 Eintritten wurden unsere Erwartungen gemäss Businessplan deutlich übertroffen.»

Fanni Fetzer vergleicht: «Die Turner-Ausstellung 2019 zog noch mal mehr Publikum an und war ein Erfolg, mit dem wir nie gerechnet hätten. Wir erklären uns den grösseren Andrang damit, dass Turner als bedeutender Vertreter der Romantik eine schöne, breit akzeptierte und sehr bekannte Position ist. Auch hat Turner dank seiner Reisen nach Luzern einen direkten Bezug zur Stadt, was viele angesprochen hat.»

Nicht zu vergessen: «2022 sind die Schweizer wieder ins Ausland gereist, manche haben ihre Sommerferien nicht hier, also auch nicht in Luzern verbracht.» Auffällig sei zudem, dass sich das ältere Publikum noch immer zurücknehme mit Kulturbesuchen. «Die älteste Publikumsgruppe ist deshalb auch in kleinerer Zahl erschienen», so Fanni Fetzer. Dafür kam aber auch viel Publikum aus dem Ausland, um das Werk des bedeutendsten lebenden Künstlers Grossbritanniens zu sehen. Eine Besucherin aus Norddeutschland schrieb dem Museum: «Die Reise zur Ausstellung von David Hockney hat sich wirklich gelohnt!»

Dem Kunstliebhaber bleibt nun die digitale Tour (www.hockney2022.ch), die weiter online frei zugänglich ist. Dem Museum bleibt die Schenkung des handgeschriebenen Briefes, den Hockney seinem Luzerner Freund René Amrein schickte.