Ausstellung Eine Preisträgerin verzaubert das Kunstmuseum Luzern Die Künstlerin und Preisträgerin Maude Léonard-Contant verbindet Leder, plissierte Seide und Flora miteinander. In einer Art von Heimatsuche.

Im Kunstmuseum Luzern näht Künstlerin Maude Léonard-Contant gepresste Blumen an ihre Installationen. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 9. 6. 2023)

Lederobjekte, plissierte Seidenstoffe und Blüten: Diese drei Ingredienzien verwebt die Künstlerin Maude Léonard-Contant in ihrer aktuellen Ausstellung im Kunstmuseum Luzern miteinander. Der Kontrast ist eindrücklich: So lieblich die Blüten und die plissierten Stoffe sind, so latent aggressiv wirken teils die Lederobjekte oder die an ihnen angebrachten Stachelschweinnadeln.

Basel, Poschiavo und Québec

Maude Léonard-Contant, 1979 geboren, hat den diesjährigen Publikationspreis der Stadt Luzern erhalten, der sich «Spot on» nennt und der sich im Titel der Ausstellung «Spot on Maude Léonard-Contant» wiederfindet. Léonard-Contants Muttersprache ist Französisch, studiert hat sie auf Englisch. Von 2012 bis 2015 lebte und arbeitete Maude Léonard-Contant in Luzern, bevor sie Wohnsitz und Atelier nach Basel verlegte. Seit die Künstlerin in der Schweiz lebt, setzt sie sich auch mit Deutsch und Schweizerdeutsch auseinander. Sprache ist ihr wichtig.

Léonard-Contant reflektiert kulturelle Zugehörigkeit mit Sprache, aber auch mit ihren Materialien. Die Blumen, Blätter und Wurzeln für ihre Kunst sammelt die 44-Jährige an ihrem aktuellen Wohnort Basel und ihrem Schweizer Heimatort Poschiavo. Von ihrer Mutter wiederum erhält sie Kräuter aus den Sankt-Lorenz-Niederungen in Québec.

Ein heilender Sirup aus Veilchen

Maude Léonard-Contants Mutter sammelt und baut in Kanada Heilpflanzen an. Als die Künstlerin ein Kind war und an Stimmausfällen litt, stellte die Mutter aus Veilchen einen heilenden Sirup her. Veilchen finden sich in der Ausstellung in Luzern etliche - sie sind ein Symbol der Ausstellung. Die Pflanzen stehen für Heimat, Biografie und Zugehörigkeit.

Die getrockneten Blumen von Maude Léonard-Contant für ihre Ausstellung im Kunstmuseum Luzern. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 9. 6. 2023)

Lernt man die Sprache und die Flora der Heimat von klein auf kennen, so eignet man sich mit dem Erlernen einer fremden Sprache und der Auseinandersetzung mit einer fremden Flora die Kultur einer neuen Heimat an. Natürlich gibt es auch Pflanzen, die sowohl in Maude Léonard-Contants Heimat Kanada als auch in ihrem neuen Zuhause Schweiz vorkommen und somit eine Brücke schlagen: so etwa der Schachtelhalm.

Leder, plissierte Seide und Blüten vereinen sich zu Skulpturen. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 9. 6. 2023)

Je nach Bedarf tauscht die Künstlerin die Blüten während der Ausstellung aus. Klatschmohn, Akelei, Veilchen - Maude Léonard-Contant hat sie alle in Büchern gepresst. Und während sie mit den Blüten etwas Heilsames assoziiert, stehen die Stachelschweinnadeln für etwas Problematisches. Kuratorin Eveline Suter erklärt:

«Maude Léonard-Contant arbeitet mit Assoziationen. Etwa: Nadel – Akupunktur – Heilpflanze – toxisch – gut – heilsam.»

Auch nutzt die Künstlerin neben persönlichen allgemeine Symbole: etwa das Feigenblatt. Und bringt sie an ihre schwarzen Lederobjekte rohweisse plissierte Kragen an, wie man sie im Rokoko hatte, dann erinnern diese Rüschen wiederum daran, dass man sie einst zum Verbergen von Krankheiten nutzte. Den plissierten Stoffen wohnt ein besonderes Faszinosum inne – und das nicht nur, weil sie in Paris durch die Hände von Karen Grigorian gingen, eines Meisters der Plissierkunst. Sondern auch, weil die Faltenmuster der plissierten Seide Schatullen für die gepressten Blüten sind.

Lederobjekte als dunkle Akzente

Maude Léonard-Contant greift in der gesamten Ausstellung den Aspekt der Drucklegung auf: «mise sous presse». Seide, Leder wie Pflanzen werden unter starkem Druck geformt und verändert. Das Leder wird in Holzformen eingespannt, die Pflanzen werden in dicken Wörterbüchern gepresst und die Seide wird in wunderschöne Falten gelegt.

Die Lederobjekte setzen als dunkle Punkte Akzente und stehen für das Verschlossene, Stumme. Je nach Blickwinkel erinnern sie an eine Faust, einen Boxhandschuh oder an eine geschlossene Muschel. Was die Künstlerin in ihrer Funktion als Bildhauerin möchte, ist: Skulpturen schaffen, die aus verschiedenen Blickwinkeln interessant sind und je nach Kontext anders wirken. Mit ihrer Ausstellung im Kunstmuseum spricht sie zudem auch von Mode und Flora faszinierte Menschen an.