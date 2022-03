Lettera Am Eröffnungsabend des Literaturfests Luzern: Wenn wir realisieren, dass wir selber zu schnell lesen Eindrücke vom gestrigen ersten Abend am Luzerner Literaturfest Lettera, das derzeit im Neubad Luzern läuft. Wir waren an den Auftritten von Joachim B. Schmidt und Julia von Lucadou dabei. Und wir publizieren die Eröffnungsrede von der gebürtigen Rumänin Dana Grigorcea mit Bezug zum Ukraine-Krieg.

Joachim B. Schmidt stellt seinen Roman «Tell» vor. Bild: PD

Wir lieben Bücher. Lesen sie in Unmengen. Am liebsten auf dem Sofa, auf dem Liegestuhl, im Bett. Das Buch verbindet uns mittelbar mit der Autorin oder dem Autor. Aber braucht es auch den direkten Kontakt? Etwa mittels Lesungen? Zumal beileibe nicht alle Schreibenden auch begnadete Performer sind? Beim Literaturfest Luzern, neu Lettera tituliert, gehts genau darum: Autorinnen und Autoren mit ihren aktuellen Werken persönlich zu erleben. Drei Tage lang – und das Aufgebot beeindruckt. Von ausländischen Gästen wie die türkisch-stämmige Emine Sevgi Özdamar bis zur Innerschweizer Prominenz wie Silvia Götschi, Blanca Imboden oder Theres Roth-Hunkeler.

Der Tell-Experte befragt den «Tell»-Autoren

Am Auftaktabend wählen wir mal den in Island lebenden Bündner Joachim B. Schmidt, dessen Romaninterpretation «Tell» derzeit Platz 1 der Schweizer Buchcharts ziert. Sein Auftritt ist eher ein Interview, wobei die Fragen Valentin Groebners, Geschichtsprofessor an der Uni Luzern und Co-Autor des Sachbuches «Tell, Import-Export», weitschweifiger sind als die Antworten Schmidts. Groebner erklärt etwa: Auf die Tatsache, dass der Tell-Stoff vor der Schweiz in anderen, vor allem skandinavischen Kulturen auftaucht, weist auch Schmidts Roman hin. Etwa durch Erscheinen von Eishexen oder Trollen. Im Übrigen nehme es Schmidt in diversen Details mit dem mittelalterlichen Background nicht so genau.

Der Autor räumt ein, dass er vor allem an einer packenden Story interessiert war, «so wie ich sie selber gerne hören würde». Und daran, die Figuren zu vermenschlichen, die ihn schon immer fasziniert hätten, die er aber stets als etwas distanziert erlebt. Spannend ist etwa, wenn Schmidt erklärt, wie er beim Erzählen Tempo erzeugt. Etwa mit schnellen Wechseln der erzählenden Personen und ihrer Perspektiven.

Und interessant ist auch, dass Schmidt bei den eingeschobenen Textlesungen nicht etwa die grossen Szenen auswählt wie den Apfelschuss oder die Begegnung von Tell und Gessler im Gebirge. Sondern die Konfrontation von Tells Familie mit einem Bären. Oder die Szene mit einer Kuh, die in den See stürzt und zur Überraschung aller schwimmen kann.

Zwei hochintelligente junge Menschen haben Angst vor Manipulation und manipulieren selber

Julia von Lucadou (40). Bild: PD

Auch die Lesung im Anschluss läuft vor allem als Gespräch ab. Julia von Lucadou, 2018 für «Die Hochhausspringerin für den Schweizer Buchpreis nominiert, gibt Auskunft über ihren am Montag erscheinenden neue Roman «Tick Tack». Der Interviewer, «Republik»-Kulturredaktor Daniel Graf, versteht seine Rolle als klassischer präziser Fragesteller. Von Lucadou berichtet, wie die Coronazeit punkto Schreiben vor allem schwierig war, weil kreative Inputs durch die Kontakte mit anderen Kulturschaffenden gefehlt hätten. Druck nach dem erfolgreichen Erstling habe sie hingegen kaum verspürt. Sie habe sich von Erfolgs- und Konkurrenzdenken lösen können.

Das Buch handelt von der 15-jährigen Mette, die nach einem improvisierten Suizidversuch vorübergehend zum Social-Media-Star wird. Ein nerdiger Verschwörungstheoretiker, genauso hochintelligent und verzweifelt-verschroben wie Mette, versucht, sie für seine Zwecke zu instrumentalisieren. Die zwei verbindet auch, dass sie die Welt und Haltung ihrer Eltern ablehnen. Und ständig den Verdacht haben, von diesen Eltern manipuliert zu werden. Die Autorin weist darauf hin, dass diese Angst ein Widerspruch ist zur ebenfalls sehr manipulativen Welt von Social Media. Aber dass dies eben zur Widersprüchlichkeit der Figuren zwischen Dreistigkeit und Verunsicherung passe. Interessiert habe sich auch die Sicht auf eine neue Elite, die ihre Überlegenheit nicht mehr durch materiellen Besitz, sondern etwa durch ökologische Ambitionen oder Feminismus auslebe. Lobenswert zwar, aber auch andere Gesellschaftsschichten ausgrenzend.

Auch Julia von Lucadou liest Passagen aus ihrem Buch, die sprachlich und mit ironischer Schärfe beeindrucken, aber vor allem auch den unterschiedlichen Sound der beiden Hauptfiguren zeigen. Überhaupt realisiert man bei ihr wie auch vorher bei Joachim B. Schmidt, dass wir selber vielleicht oft zu schnell lesen, um die erzählerischen Details mitzukriegen. Nur schon deshalb kann sich der Besuch solcher Auftritte lohnen. Trotzdem verzichten wir dann auf den dritten dieses Abends mit Seyda Kurt. Zwei Lesungen sind genug. Jetzt gehts nach Hause. Um noch ein wenig zu lesen.