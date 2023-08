Lucerne Festival Der Jungdirigent und sein Orchester: Für Mahler noch nicht bereit Für Gustav Mahler braucht es Erfahrung und Lebensweisheit. Der erst 27 Jahre alte Dirigent Klaus Mäkelä geht als Shootingstar das Risiko ein. Es hat sich nicht gelohnt.

Prominentes Festival-Debut: Klaus Mäkelä dirigiert die Oslo Philharmonic im KKL-Konzertsaal. Peter Fischli/Lucerne Festival

Mehr Vorschusslorbeeren und eine steilere Karriere gab es schon lange nicht mehr. Gerade mal 27 Jahre alt ist der finnische Dirigent Klaus Mäkelä. Bereits steht er zwei Orchestern vor, dem Oslo Philharmonic und dem Orchestre de Paris. 2021 hat der Musikverlag Decca ihn exklusiv engagiert. Es ist der erste Dirigentenvertrag, welchen das Label seit 40 Jahren abschliesst. Den letzten bekam der aktuelle Chef des Lucerne Festival Orchestra, Riccardo Chailly. Musikalisch dirigiert Mäkelä das ganze Spektrum, vom Barock bis zur Moderne. Und in vier Jahren soll der ganz grosse Karrieresprung erfolgen. Dann wird er Chefdirigent des Royal Concertgebouw in Amsterdam, einem der Spitzenorchester der Welt.

Wackelberuf «Nachwuchsstar»

Aber mit dem Hochjubeln ist es so eine Sache. Erinnern sie sich noch an Lionel Bringuier, der mit 26 Jahren einen Chefvertrag mit dem Tonhalle Orchester Zürich erhielt? Kurz vor Stellenantritt leitete er das Luzerner Sinfonieorchester im KKL. Mit sehr mässigen Resultaten. In Zürich wurde sein Vertrag nach nur vier Jahren nicht mehr verlängert. Oder der auch im KKL gefeierte Gustavo Dudamel. Ruhig ist es um ihn geworden. Nur wenigen «jungen Wilden» gelingt es, ihr Feuer in spätere Weisheit zu transferieren.

Zu hohe Ambitionen?

In Luzern am Donnerstagabend richten Klaus Mäkelä und sein Oslo Philharmonic mit der grossen Kelle an. Gustav Mahler, Richard Wagner und Jean Sibelius. Gleich drei Partituren, die vertikal und horizontal steile Anforderungen stellen. Zu steil, wie sich zeigt. In Mahlers 4. Sinfonie, die gleich zu Anfang erklingt, entwickelt die Gestaltung nie den Fluss, um die langen Sätze am Laufen zu halten. Einzelne Pinselstriche, kurz skizzierte Linien. Ein Bild, fern vom kompletten Gesamtkunstwerk.

Mit aktiver Mimik und teils swingenden Gesten – locker wippend in den Knien, kreisende Bewegungen im Handgelenk - versucht Mäkelä das Orchester vorwärtszuziehen. Mit gross schwingenden Armen versucht er, mehr Kraft aus dem Orchester zu locken. Verzeihbahre Jugendsünde. Aber eigentlich bildet sein Dirigat vieles ab, was in der Musik passiert. Oder zumindest passieren sollte.

Wo ist das Orchester?

Denn das Orchester folgt seinem Dirigenten nicht. Oder kann ihm nicht folgen. Zu unterschiedlich sind die Qualitäten verteilt. Den wichtigen Bläsersolistinnen und -solisten fehlt teils die nötige Sicherheit. Ihre klanglichen Spielereien und singenden Linien finden nur ansatzweise Tiefe und Farben. Aber auch viele Tutti-Stellen bleiben im Unbestimmten, ja Unpräzisen stecken und lassen die nötige Balance zwischen den einzelnen Stimmen vermissen.

Fast scheint es, dass die Register, die einzelnen Musiker zu sehr in sich selbst verharren. Es fehlen die gespitzten Ohren, das Feuer für das gemeinsame Erlebnis. Ein Orchester, das gebannt an den Lippen, respektive am Dirigierstock ihres Chefdirigenten hängt, sieht anders aus. Am Ehesten sorgt noch Wagners «Vorspiel und Isoldes Liebestod» aus «Tristan und Isolde» für die nötige Flughöhe, während Sibelius’ 7. Sinfonie wieder sehr tief und ruppig fliegt.

Und die Zukunft?

Man kann sich beim Oslo Philharmonic und Klaus Mäkelä des Eindrucks nicht erwehren, dass hier beide, Dirigent und Orchester,an ihrem Limit – oder darüber – agieren. Gespannt darf man sein, wenn er in ein paar Jahren das Amsterdamer Concertgebouw übernimmt. In einem Artikel in «Die Zeit» war zu lesen, dass sie ihn nicht als Dirigenten wollten, weil er künstlerisch jetzt schon ausgereift wäre, sondern weil sie auf eine gemeinsam erfüllende Strecke hofften. An der Qualität des Orchesters wird es dann sicher nicht liegen.

Aber ist er auch der richtige für dieses Spitzenensemble? Das Orchester spielte in den letzten Jahren bei seinen Konzerten in Luzern eher orientierungslos. Einzig 2023 überzeugte es in Haydns «Die Schöpfung». Am Pult stand mit Philippe Herreweghe – ein Altmeister! Mit dem Jungspund Mäkelä geht das Orchester ein nicht unbeträchtliches Wagnis ein. Hoffen wir, dass es funktioniert.