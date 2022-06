Neubad «Der Chor» Luzern zaubert Liebeswunder bis hin zum Schnee in den Pool «Der Chor» entdeckt unter der Leitung von Daniela Portmann das Neubad für Chormusik. In einem «Hohelied»-Programm singt der Pool vielstimmig mit.

Nach drei Jahren Corona-Pause wieder ein grosses Konzert: «Der Chor» mit dem Streichquartett von Judith Müller, Mia Lindblom, Barbara Lang und Nicola Romanò im Neubad Luzern. Patrick Ammann

Nun singen sie wieder! «Der Chor» Luzern tut es im ausverkauften Neubad, das er am Samstag mit seinen Klängen in einen duftenden Lustgarten verwandelt. Das Lied der Lieder, das «Hohelied Salomons», erklingt mal in süssem Wohlklang, mal gewürzt mit herben Harmonien. Vielstimmige Gesänge von Barock bis in die Gegenwart verbinden sich durch die bildhaften Texte um Liebe, Sehnsucht und Erfüllung. Man versteht jedes Wort, genau ist die Phrasierung.

Das Echo vom Pool

«Meine Schwester, liebe Braut» von Melchior Franck erklingt swingend mit Echos, die sich im hohen Raum ausbreiten. «Let Him Kiss Me» von Sven-David Sandström fächert sich in vielstimmige Cluster auf, und Daniela Portmann dirigiert die 32 Sänger (18 Männer, 14 Frauen) klar strukturiert.

«Das Neubad ist ein toller Ort»: Dirigentin Daniela Portmann. Patrick Ammann

Ein Luzerner Streichquartett um die Geigerin Judith Müller spielt zwischendurch Dvorak; die beiden Walzer verführen zum Tanz, und das Lento aus dem Quartett op. 96 mit seinen lyrisch-träumerischen Wellenbewegungen klingt mystisch. «Pulchra Es» wird einmal in der archaischen Klangsprache von Jaakko Mäntyjärvi gesungen, einmal in «Nothern Lights» von Ola Gjelo. Da gibt es Steigerungen, die der Chor mit langen Tönen aufbaut und dann ins Pianissimo abebben lässt.

Eric Whitacre hat seine «Hebrew Love Songs» in der Schweiz komponiert. Einmal unterstreicht ein Tambourin die rhythmisch exakten Akkorde, der Chor klingt wie viele Glocken, glitzernde Reibungen mischen sich mit den eisig gläsernen Stimmen der Streicher. Auch dank der reinen Intonation klingt das, als ob silberner Schnee in das warme Bad fällt. (gn.)