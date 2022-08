Line-up So sieht das Programm des Lucerne Blues Festival der Ausgabe 2022 aus Vergangenes Jahr lief das Lucerne Blues Festival coronabedingt noch im kleinen Rahmen ab – nun meldet sich der Anlass für diesen Herbst in gewohntem Umfang zurück. Den Auftakt am 5. November machen Billy Branch & The Sons of Blues aus Chicago.

US-Sängerin Crystal Thomas war bereits vergangenes Jahr Gast in Luzern. Nun wird sie bei der neuen Ausgabe des Blues Festival wieder im Panoramasaal des Grand Casinos zu hören sein. Patrick Hürlimann (Luzern, 12. November 2021)

Die 27. Ausgabe des Lucerne Blues Festival bringt die volle Dosis kraftvollen Gitarrensound und Gesang zurück in die Leuchtenstadt. Anders als noch 2021, als man mit reduziertem Programm aufwartete, werden vom 5. bis 13. November wieder wie gewohnt über ein Dutzend Acts im Grand Casino sowie im Hotel Schweizerhof in Luzern zu erleben sein.

Für das Eröffnungskonzert am Samstag, 5. November, lädt das Festival zum freien Eintritt, wenn Billy Branch und seine Sons of Blues den «Schweizerhof» mit ihrem Tribut an den in den 60er-Jahren jung verstorbenen Little Walter rocken. Schon einen Tag darauf kann man bereits ein erstes Mal den Blues-Brunch (ab 12 Uhr ebenfalls im Hotel Schweizerhof) geniessen. Die beiden weiteren Brunch-Daten sind der Samstag und Sonntag, 12. und 13. November, an gleicher Stelle und Uhrzeit.

Auch das Mittwochskonzert ist gratis

Der eigentliche Festivalauftakt am Mittwoch, 9. November, findet im Casineum des Grand Casinos mit Rick Estrin & The Nightcats (ab 23 Uhr) statt. Auch hier ist der Eintritt gratis. An den folgenden drei langen Festivalabenden von Donnerstag bis Samstag treten unter anderen Diunna Greenleaf & Blue Mercy mit Spezialgast Jerry Jemmott (10. November), Crystal Thomas mit der Gruppe Bloodest Saxophone (11. November) oder Jerry Portnoy mit The Ricky «King» Russell Trio (12. November) auf. All dies jeweils im Panoramasaal des Grand Casinos. Die Abende mit insgesamt jeweils vier Konzerten beginnen um 19 Uhr. Danach – beziehungsweise ab 23 Uhr parallel – finden in der Casineum-Bar noch weitere, kleinere Konzerte statt.

Wie das Festival mitteilt, steht für die Konzertnächte im Panoramasaal wieder eine begrenzte Anzahl von Sitzplätzen zur Verfügung. Eine entsprechende Platzkarte beinhaltet auch ein Nachtessen (ohne Getränke). Platzkarten wie Konzerttickets sind im Vorverkauf über die Festivalwebsite erhältlich. Der Vorverkauf für die Konzerte vom 10. bis 12. November läuft ab dem 1. September. Tickets für die Blues-Brunches sind direkt beim Hotel Schweizerhof erhältlich.