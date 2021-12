Livekonzert in Luzern Ikan Hyu haben sich ihren Auftritt in der Schüür nicht nehmen lassen Das Indie-Pop-Duo aus Zürich/Winterthur wird nächstes Jahr sein Debütalbum vorlegen und zeigt am Stefanstag, wieso es zu den sehenswertesten Schweizer Liveacts gehört.

Ein Frau im weissen Overall. Ein Mann mit hautengen Silberhosen. Die Haarpracht zu zwei Zöpfen geflochten, die vom Kopf abstehen wie Fühler. Im Publikum hat es Leute, die auch äusserlich ihre Liebe zu Ikan Hyu kundtun, zu diesem «explosiven» Frauenduo. Explosiv ist so ein Allerweltsbegriff, den man bemüht, wenn man etwas nicht so recht beschreiben kann. Im Fall von Hannah Bissegger aus Zürich und Anisa Djojoatmodjo aus Winterthur, die seit 2018 als Ikan Hyu unterwegs sind, ist er tatsächlich nicht ganz falsch. Die beiden jungen Musikerinnen bewegen sich in ihrer ganz eigenen musikalischen Sphäre und gehen von der ersten Sekunde an ab wie eine Rakete. Ein Livekonzert am 26. Dezember! Das gab's sonst nirgendwo, nur im Luzerner Konzerthaus Schüür.

Ihre Musik widersetzt sich jeder Genrebezeichnung

Man hat sich den äusseren Zwängen angepasst und das Unmögliche möglich gemacht. Um die dreissig Leute sind hier – im Erdgeschoss stehend mit Maske – und danken's. Ist das Pop, ist das Rock? Rap, Electro, Trash? Der Sound von Ikan Hyu ist alles, manchmal in einem Song. Sie spielen bis zu drei Instrumente gleichzeitig. Ihren Rap und Gesang begleiten sie mit elektronischen und akustischen Drumelementen, Moog-Bass, E-Gitarre und Synthies aller Art. Die Gitarre von Anisa Djojoatmodjo ist mal melodiös, mal rockig. Sie hat einen Master an der Gitarre, Hannah Bissegger einen in Gesang. Bissegger drescht aber auch vorzüglich im Stehen auf die Schlagzeugelemente ein.

Der Ikan-Hyu-Sound ist ungemein rhythmisch, dann wieder klingt es so, als gingen R2-D2 langsam die Batterien aus.

Er dringt in die Tiefen des Meeres und die unendliche Weite des Weltalls ein, erkundet Unergründetes. Ein Gesamtkunstwerk aus Sound, Outfit und Spielfreude, das trifft es ganz gut. Nicht zu vergessen die Lichtshow. Die Leute jedenfalls, die hüpfen. Der Liveauftritt ist Ikan Hyus Ding. Ob vor ein paar hundert Leuten oder dreissig, spielt keine Rolle. Auch sie danken's der Schüür, wo sie nicht zum ersten Mal zu Gast sind.

Getroffen haben sich die beiden an der Zürcher Hochschule der Künste ZHdK, wo sie 2016 für ein Masterprojekt von Hannah Bissegger zusammenarbeiteten. Da waren sie Mitte Zwanzig. 2018 erschien ihre EP «Zebra». Sie waren mal Vorband des britischen Rockduos Royal Blood, tourten durch Indonesien und Italien und hatten verschiedenste Auftritte an Festivals im In- und Ausland. In Italien hätten sie sich jeweils per Walkie Talkie unterhalten – daraus ist ein Stück entstanden, die zweite Zugabe.

Ikan Hyu unterhalten das Publikum mit kleinen Anekdoten, verausgaben sich in den temporeichen Songs total und spielen auch mal eine Ballade.

«Window Still» ist eines von zwei neuen Stücken, das sie nächstes Jahr aufnehmen wollen – sie arbeiten im Moment an ihrem Debütalbum –, wie auch «Jaws». Sie hätten keine Lippen, sondern einen Kiefer, sagen sie und zeigen uns musikalisch ihren Haifischkiefer. Ikan Hyu bedeutet Haifisch auf Indonesisch (Anisas Vater stammt aus Java), und zum Mitmachsong «Ikan Hyu» setzen sie sich doch tatsächlich einen blinkenden Fischkopf auf. Alles ein bisschen schräg, abgespacet – und saugut!

Von fünf geplanten Konzerten im alten Jahr blieben noch zwei übrig

Man muss der Schüür ein Kränzchen winden. Omikron ist auf dem Vormarsch, verschiedene Taskforce-Mitglieder fordern Massnahmen mit Blick auf Silvester, etwa die Schliessung von Clubs oder Absagen von Silvesterpartys. Bevor man aber weiss, wie das Ganze weitergeht, gibt es am Montagabend, 27. Dezember, noch einmal Livemusik in der Schüür.

Mit Blind Butcher aus Luzern ist das ein ebenso explosives Männerduo.

Tags darauf hätten Mothers Pride im bestuhlten Saal auftreten sollen – das Konzert wurde inzwischen auch abgesagt. Im neuen Jahr stehen dann zwei Singer-Songwriter-Abende auf dem Programm (1. Januar: Lonesome Station, Daniel Korber & Tanya Barany; 2. Januar: Legendary Lightness, Julia Heart und Pina Palau). Ab dem 7. Januar soll auch im Luzerner Konzerthaus die 2G-plus-Regel gelten.