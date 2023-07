Loredana und Adeyemi Luzerner Rapperin und deutscher Fussballstar: «Ja, die beiden sind ein Paar» Es sind laut «Bild» «DIE Liebesgerüchte» des Sommers: Die Luzerner Rapperin Loredana und der deutsche Dortmund-Star Karim Adeyemi sollen liiert sein. Der deutsche Boulevard kennt nun «die Wahrheit».

So berichtete das deutsche Boulevardportal «Bild.de» ganz zuoberst auf seiner Startseite über das neue Promi-Paar Loredana und Adeyemi. Screenshot: bild.de

Das reichweitenstärkste Newsportal Europas berichtet an prominentester Stelle über die Luzerner Erfolgsrapperin Loredana Zefi: «Heisse Infos aus BVB-Kreisen – Die Wahrheit über Loredana und Adeyemi», titelt das Boulevardportal Bild.de am Dienstagnachmittag ganz zuoberst auf seiner Startseite. Hintergrund: Am Montag kursierten Bilder, auf denen Loredana und der deutsche Fussballstar Karim Adeyemi zusammen ein Juniorenturnier in Erstfeld besuchten. Auch «ein mysteriöses Kussfoto aus Loredanas Instagram Story mit einem Mann, das sie vor Tagen geteilt hatte», habe die Liebesgerüchte angeheizt, so «Bild».

Loredana und Karim Adeyemi diskutieren bei ihrem Besuch des Cupfinaltages in Erstfeld UR. Bild: REGIOfussball.ch

Zwar hat das Portal weder von der Luzerner Rapperin noch vom deutschen Fussballnationalspieler ein Statement, dennoch ist sich «Bild» sicher: «Ja, die beiden sind seit Anfang des Jahres ein Paar.» Sogar Karims Teamkollegen bei Borussia Dortmund seien über ihre Liebe informiert, spätestens seit Loredana beim Training vorbeigeschaut hatte, um Karim abzuholen. Das habe Bild aus «BVB-Kreisen» erfahren.

Rap-Star brachte sie zusammen

Die beiden seien schon oft zusammen gesehen worden; der deutsche Nationalspieler soll Loredana, die eine Villa am Vierwaldstättersee besitzt, auch schon oft in der Schweiz besucht haben. Die beiden sollen sich durch einen gemeinsamen Bekannten kennen, den Frankfurter Rap-Star Reezy.

Jetzt brauchen sie einen Päärlinamen

Die Rapperin mit Millionen von Followern und der junge Fussballstar von Deutschlands Vizemeister Borussia Dortmund mit einem Marktwert von 40 Millionen Euro: Da scheint sich ein neues Promi-Paar gefunden zu haben. Jetzt brauchen die beiden definitiv einen Promi-Päärli-Namen à la «Brangelina». Unten einige Vorschläge, über die Sie abstimmen können. Diese stammen übrigens von ChatGTP. (mme)