Lucerne Blues Festival Der US-Blues-Nachwuchs kommt nach Luzern Wunderkinder neben Legenden: Das Blues-Festival gibt das Programm bekannt und eröffnet den Vorverkauf.

Der neue B. B. King? D. K. Harrell gehört zu den vielversprechenden Nachwuchskünstlern des 28. Lucerne Blues Festival. Bild: zvg

Um die Jungen wird gebuhlt, immer und überall. Um die jungen Zeitungslesenden und die jungen Konzertbesuchenden, gerade an Festivals, die eher ein älteres Publikum anziehen, wie das 47. Jazz Festival Willisau, welches am 3. September zu Ende gegangen ist. Oder das Lucerne Blues Festival, welches jährlich im November stattfindet und jetzt das Programm für die immerhin auch schon 28. Ausgabe bekannt gibt und den Vorverkauf eröffnet.

Blues, die «alte» afroamerikanische Musik, ohne die es all die Ausprägungen von Rock und Pop nicht gäbe, ist nicht so reich mit Nachwuchs gesegnet wie populäre Musikstile. Da ist der «Nachwuchs» häufig auch schon um die vierzig. Wie letztes Jahr die Ghost Town Blues Band aus Memphis, Tennessee, die zeigte, was heutiger Blues sein kann. Bringen jüngere Blues-Künstler vielleicht auch ein jüngeres Publikum nach Luzern?

Luzern als Sprungbrett

Die Ausgabe 2023 nun stehe besonders im Zeichen von jungen, aufstrebenden Talenten, die Bluesfans zuversichtlich in die Zukunft blicken lassen, heisst es in einer Medienmitteilung. «Wer am Lucerne Blues Festival besteht, schafft es danach leichter auf andere grosse Bühnen», sagt Festivalpräsident Martin «Kari» Bründler. «Da warten spannende Entdeckungen auf uns.»

«Wunderkind» Yates McKendree. Bild: zvg

Wie der 25-jährige Sänger, Gitarrist und Songschreiber D. K. Harrell aus Louisiana, der bereits als neuer B. B. King gehandelt wird. Er ist zum ersten Mal überhaupt in Europa zu sehen. Multiinstrumentalist, Traditional-Blues-Musiker und Grammy-Gewinner Yates McKendree aus Nashville, McKinley James (er war letztes Jahr schon mit von der Partie), Joey J. Saye aus Chicago – er verkörpere die Wurzeln des Blues – oder Sean «Mack» McDonald, Georgia, mit seinem Accoustic Roots und Country Blues gelten als sogenannte Wunderkinder, die auf eine vielversprechende Karriere hoffen dürfen.

Legenden, die nichts mehr beweisen müssen: The Texas Horns, die Blues-, Soul- und Roots-Music-Horn-Section. Bild: Chris Caselli

Zu den Musikern mit «Legendenstatus» gehörten The Texas Horns, Dave Weld, Tom Holland, Terrance Simien, Pierre Lacocque oder John Németh.

Kleine Änderung im Panoramasaal

Am 28. Lucerne Blues Festival spielen 12 Formationen Blues und Zydeco im Grand Casino. Bei den Konzertnächten am Donnerstag und Freitag im Panoramasaal gebe es eine kleine Änderung im gewohnten Ablauf: Auf der Hauptbühne werden drei statt wie bisher vier Acts auftreten. Die Konzerte werden verlängert und dauern neu 90 Minuten, um Mitternacht wird Schluss sein. Damit reagiere man auf ein verändertes Publikumsverhalten, erklärt Präsident Martin «Kari» Bründler. Sprich, die Leute zieht es früher nach Hause, was sich negativ auf den Auftritt der letzten Band auswirkte. «Für Nachtschwärmer bleiben die Club-Konzerte im Casineum unverändert bestehen», sagt Bründler. Erfreulich: Am Donnerstag entfällt deshalb auch die Überschneidung mit den Konzerten im Casineum.

Die Gratis-Eröffnung findet am Samstag, 11. November, um 20 Uhr im Hotel Schweizerhof statt – mit Dave Weld & The Imperial Flames und Special Guest Pierre Lacocque. Auch die Eröffnung mit Terrance Simien im Casineum des Grand Casino ist gratis (Mittwoch, 15. November, ab 23 Uhr). Blues-Brunchs im Hotel Schweizerhof gibt’s am Sonntag, 12. November, mit den Soul Supporters, am Samstag, 18. November, mit dem Love Light Orchestra und am Sonntag, 19. November, mit Stan Mosley with The Texas Horns. Das Festival dauert bis zum 19. November. (reg)