Lucerne Festival 2022 Chally erkrankt – Jakub Hrusa dirigiert das Mahler-Programm Wegen einer Erkrankung von Riccardo Chailly dirigiert Jakub Hrůša am Mittwochabend das Mahler-Programm des Lucerne Festival Orchestra.

Viel beschäftigt nicht nur als Einspringer: Jakub Hrusa dirigiert heute und am Freitag das Lucerne Festival Orchestra und später seine Bamberger Symphoniker in Luzern. Bild: Patrick Hürlimann / Lucerne Festival

Beim Konzert des Lucerne Festival Orchestra am Mittwochabend kommt es zu einer Umbesetzung am Dirigentenpult. Riccardo Chailly, der Chefdirigent des Orchesters, kann die Aufführung von Gustav Mahlers Liedern eines fahrenden Gesellen und der Ersten Sinfonie aus gesundheitlichen Gründen nicht leiten. Jakub Hrůša, der das Lucerne Festival Orchestra am Freitag, dem 19. August, mit Werken von Suk und Dvořák dirigiert und bereits zu Proben in Luzern eingetroffen ist, hat spontan zugesagt, zusätzlich das Mahler-Programm zu übernehmen. Die Werkfolge bleibt unverändert; Solist bei den Mahler-Liedern ist, wie vorgesehen, der Bariton Andrè Schuen. Am 10. September leitet Hrusa zudem seine Bamberger Symphoniker im KKL - mit Werken von Richard Wagner sowie Alma und Gustav Mahler.

Das Festival wünscht Maestro Chailly baldige Genesung und dankt Jakub Hrůša für seinen spontanen und sehr kurzfristigen Einsatz.