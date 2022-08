Lucerne Festival 2022 Concertgebouw mit Herreweghe: Grossorchester schafft kleines Schöpfungswunder im KKL Das Royal Concertgebouw ist ein Grossorchester. Dennoch gehörte es zu den Pionieren der historisch informierten Aufführungspraxis. Das Konzert mit Haydns «Schöpfung» zeigt warum.

Philippe Herreweghe leitet das Royal Concertgebouw Orkest mit den Solisten Robin Johannsen, Werner Güra und Florian Boesch. Priska Ketterer

/Lucerne Festival

Das Royal Concertgebouw Orchestra aus Holland, ist wohl das einzige Spitzenorchester, das seit vier Jahren auf einen Chefdirigenten verzichtet. Erst für 2027 ist wieder ein Vertrag fixiert, mit dem heute erst 26-jährigen Finnen Klaus Mäkelä. Umso erfahrener ist Philippe Herreweghe, der im KKL die Aufführung von Joseph Haydns Oratorium «Die Schöpfung» leitet. Zusätzlich ist er ein Dirigent, der oft mit Originalklangensembles zusammenarbeitet. Mehrere davon hat er ja selber gegründet, wie das L’Orchestre des Champs-Elysées, welches sich zur Anfangszeit vor allem dem vorromantischen Repertoire widmete. Da scheint das Concertgebouw mit seinem grossen Apparat und seinem strahlenden 20.-Jahrhundert-Klang eher fehl am Platz.

Der Schatten Harnoncourts

Doch der Schein täuscht. Gehörten doch die Amsterdamer als modernes Orchester zu den Pionieren auf dem Gebiet der historisch informierten Aufführungspraxis. Schon 1975 arbeiteten die Musikerinnen und Musiker mit Nikolaus Harnoncourt zusammen. Also dem Mann, welcher die historische Praxis weltweit salonfähig machte. Und das Concertgebouw war das erste grosse klassische Sinfonieorchester auf modernen Instrumenten, mit dem Harnoncourt in diese damals neue Richtung ging.

Dieser Geist, dieses «Wissen» ist unter Philippe Herreweghe am Montag beim Konzert im KKL von Anfang an spürbar. Mit einem ruhigen Puls beginnt die «Die Schöpfung». Lange Pausen zwischen den Schlägen, die erste grosse Steigerung, die Klarinette, welche buchstäblich das «Anfangs-Nichts» in leiseste Töne giesst – unmittelbar und direkt wird man in das Werk gezogen. Es ist ein erzählendes, lebendiges und kammermusikalisches Spiel, welches das Orchester den ganzen Abend weiterzieht. Ein kleines Wunder ist zum Beispiel der Auftakt zum zweiten Teil, das Ineinandergreifen der Streicherfiguren. Herrlich die Farben und der sämige Klang im Rezitativ des Raphael («Und Gott schuf grosse Walfische»).

Grosse Solisten und Chor

Eine Krone der Schöpfung: der hinter dem Orchester aufgestellte Chor des Collegium Vocale Gent. Priska Ketterer

Die Solisten bewegen sich in der gleichen, intensiven Geschichte. Allen voran der Bassbariton Florian Boesch. Das obige Rezitativ zeichnet er mit breitem Bogen und grosser Dringlichkeit. Seine runde, warme Stimme zieht eine Steigerung, die erst im letzten Basston auf dem Wort «Gott» wieder zur Ruhe kommt. Witzig und lautmalerisch füllt er darauf die sich tummelnden Tiere. Die Sopranistin Robin Johannsen führt ihre Stimme locker durch die schnellen Passagen und in die Höhe. Klanglich elegant und entspannt. Der Tenor Werner Güra gestaltet mit tragender Stimme und Innerlichkeit seine intimen Passagen. Das Sahnehäubchen ist der gross aufsingende Chor des Collegium Vocale Gent. Ohne je theatralisch zu werden, geben sie mit ihrer Fülle und ihrer Bandbreite der Musik Charakter und Farbe.