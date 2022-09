Lucerne Festival 2022 Wiener Traditionsorchester schlägt mit seiner Solistin das Pfauenrad Die Wiener Philharmoniker begeistern unter der Leitung von Esa-Pekka Salonen mit sinnlicher Moderne und einer Uraufführung mit optischem Showeffekten. Allerdings haben die neuen Wege auch ihren Preis.

Die Saxofonistin Valentine Michaud im zweiten Konzert der Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Esa-Pekka Salonen. Peter Fischli/Lucerne Festival

Zu Hause im Musikverein oder im Konzerthaus sehen ihre Programme so aus, als ob man sich noch in der Zeit der Donaumonarchie befände: In ihren Sinfoniekonzerten erklingen Bruckner, Schumann, Wagner, Strauss, Brahms, Dvořák oder Beethoven. Die Wiener Philharmoniker stehen nicht eben im Ruf, ein sehr innovatives Orchester zu sein. Nun ist aber der weltberühmte Klangkörper mit zwei Programmen nach Luzern gekommen, die den Blick auf die Moderne des 20. und 21. Jahrhunderts werfen. Die Kehrseite der Medaille: beide Konzerte waren bei weitem nicht ausverkauft.

Wenn die Wiener, die bekanntlich keinen Chefdirigenten haben und ihre Gastdirigenten und Programme selber bestimmen, für ihren traditionellen Auftritt am Lucerne Festival Esa-Pekka Salonen ausgewählt haben, ist dies ein klares Statement. Denn der finnische Dirigent, der selber komponiert, steht leidenschaftlich für die Musik der Moderne ein. Mit Olivier Messiaens «Turangalîla-Sinfonie» und Anders Hillborgs «Peacock Tales» wurden im KKL am Dienstag und am Mittwoch gleich zwei bemerkenswerte Kompositionen in dieser Sparte geboten.

Sinnliche Moderne

Dass Messiaens 1948 vollendete «Turangalîla-Sinfonie», ein Schlüsselwerk der musikalischen Neubesinnung der Nachkriegszeit, nur selten aufgeführt wird, liegt primär an der gigantischen Besetzung. Zudem erweckt der Name Messiaen vermutlich bei etlichen Musikbegeisterten immer noch die Vorstellung eines avantgardistischen Schreckgespensts. Doch wer gekommen ist, hat das pure Gegenteil erlebt. Da erblüht während achtzig Minuten eine Moderne, die, im Unterschied zur Darmstädter Avantgarde der 50er Jahre, einen ausgesprochen affirmativen und sinnlichen Charakter hat.

Salonen, ein Rationalist mit Herz, spart zwar nicht mit Effekten, ist aber darauf bedacht, dass das Affirmative nicht ins Kitschige umschlägt. Vielleicht deshalb bindet er das elektronische Instrument der Ondes Martenot (gespielt von Cécile Lartigau) mit seinen sentimentalen Klängen gar stark zurück. Auch den Klavierpart (Bertrand Chamayou ersetzt die erkrankte Yuja Wang) versteht er nicht als herausgestelltes Soloinstrument, sondern als stärkste Klangfarbe im Verbund mit den zahlreichen Perkussionsinstrumenten. Hervorragend lässt er den Stilpluralismus und den Exotismus, die wirklich avantgardistischen Elemente der Sinfonie, zur Geltung kommen. Und was die gehaltliche Ebene der Komposition betrifft - es geht um nichts weniger als um Liebe und Tod, Gott und die Welt - ist jeder Zuhörer aufgefordert, sich selber einen Reim zu machen. Wenn am Schluss der «Liebesakkord» Fis-Dur zu einer gewaltigen Klangorgie anschwillt, erleben wir vielleicht die Vereinigung von Tristan und Isolde oder die Freuden des göttlichen «Banquet céleste».

Saxofonistin mit Krone und Schleppe

Das Herzstück des zweiten Abends bildete gar eine Uraufführung. Der schwedische Komponist Anders Hillborg hatte vor über zwanzig Jahren ein Klarinettenkonzert geschrieben, das er 2019 für das Soloinstrument der Saxofonistin Valentine Michaud umschrieb. Als Gewinnerin des Credit Suisse Young Artist Award 2020 kam ihr die Ehre zu, die Saxofon-Fassung der Komposition zusammen mit den Wiener Philharmonikern uraufzuführen.

Optische Showeffekte in den «Peacock Tales» von Anders Hillborg. Peter Fischli/Lucerne Festival

Der Solopart von «Peacock Tales» («Pfauen-Erzählungen») mit seiner breiten stilistischen Palette, die auch Jazz- und Minimalelemente einschliesst, lässt die spielerischen Qualitäten der Französin, die in der Schweiz lebt, auf das Schönste erstrahlen. Darüber hinaus sind die tänzerischen und pantomimischen Qualitäten der Solistin gefordert: Ausgestattet mit Federkrone und Schleppe, kann sie ihr Kleid, das von farbigen Lichtkegeln beleuchtet wird, zu einem veritablen Pfauenrad aufplustern. Das Orchester entwickelt sich in dem 17-Minuten-Stück von der anfänglichen Statistenrolle zum gleichberechtigten Partner. Ohne die optischen Showeffekte wäre «Peacock Tales» indes nicht der ganz grosse kompositorische Wurf.

Mit der zweiten Sinfonie von Jean Sibelius kommt zum Schluss doch noch ein Klassiker des Repertoires zum Zug. Salonen ist bei der Interpretation seines Landsmannes ganz bei sich selber. Und die Wiener Philharmoniker begeistern mit betörendem Streichersound, fantastischen Soloholzbläsern und einem anpassungsfähigen Blechregister, bei dem sogar der Tubist pianissimo spielen kann.