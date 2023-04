Lucerne Festival Academy Fritz-Gerber-Award geht an Romain Nussbaumer, Elide Sulsenti und Noah Rosen Der Fritz-Gerber-Award wird in diesem Jahr drei jungen Musikanten verliehen, die an der Lucerne Festival Academy im Rahmen des Sommer-Festivals 2023 teilnehmen.

Sie erhalten den Fritz-Gerber-Award: Romain Nussbaumer, Elide Sulsenti und Noah Rosen (von links). Bilder: PD

Der Posaunist Romain Nussbaumer, die Cellistin Elide Sulsenti und der Perkussionist Noah Rosen erhalten in diesem Jahr den «Fritz-Gerber-Award» im Rahmen der Lucerne Festival Academy. Der Preis umfasst ein Stipendium im Wert von 10'000 Franken und zusätzlich ein Preisgeld von 10'000 Franken.

Seit 2015 wird der Förderpreis jährlich an junge und hochbegabte Künstlerinnen und Künstler vergeben. Seit 1999 ist die Fritz-Gerber-Stiftung für begabte junge Menschen tätig. Sie fördert Talente in den Bereichen Handwerk, Kultur und Sport. Die Stiftung hat so 2650 junge Menschen mit 31,7 Millionen Franken unterstützt.

Die Lucerne Festival Academy wurde 2004 von Pierre Boulez gemeinsam mit dem Intendanten Michael Haefliger gegründet. Seit Sommer 2016 ist Wolfgang Rihm Künstlerischer Leiter der Akademie. Musikerinnen und Musiker aus aller Welt studieren jeden Sommer Partituren und Klassiker der Moderne ein und bilden mit ehemaligen Studierenden das Lucerne Festival Contemporary Orchestra. (rem)