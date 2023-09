Lucerne Festival Antonini dirigiert Haydns «Jahreszeiten»: Ein «Tatort» mit Freudentaumel Giovanni Antonini und sein Giardino armonico betreiben in Haydns Oratorium «Die Jahreszeiten» nicht nur Gotteslob, sondern erzählen vom Wetter, vom Alltag, von Essen und Liebe. Der Freudentaumel erfasst auch das Publikum.

Brachte mit dem Giardino Armonico den Freudentaumel auch ins Publikum: Giovanni Antonini. Bild: Peter Fischli/Lucerne Festival

Der «Tatort» ist zurück. Den Sonntagabend könnte man wieder mit Kriminalfällen 90 Minuten lang vor dem Bildschirm verbringen. Oder aber man geht ins KKL und lässt sich inklusive Pause drei Stunden lang die «Jahreszeiten» mit Filmmusik von Joseph Haydn erzählen.

Das war am Sonntag eindeutig die bessere Wahl. Die Schauspieler sind «Il Giardino Armonico» unter der Leitung von Giovanni Antonini, der Chor des polnischen Nationalforums für Musik, Anett Frisch als Hanne, Maximilian Schmitt als Lukas und Florian Boesch als Simon. Was beschäftigt die Menschen seit der Vertreibung aus dem Paradies? Alltag, Essen und Liebe.

Und weil es Haydn ist, in diesem Oratorium immer wieder Gott. Das Wetter als unvermeidbarer Faktor menschlicher Befindlichkeit führt durch die vier Sätze, deren Titelnennung sich in den «Jahreszeiten» erübrigt. So werden klangmalerisch die lebensspendende Sommersonne («Sie strahlt!») und der übers Land ziehende Novembernebel illustriert. Wimmelnde Fische und Jagdszenen werden von Haydn mit viel Humor gezeichnet. Ein wunderbares Beispiel von Programmmusik.

Antonini findet für jede musikalische Idee die passende Geste. Er schafft in den Rezitativen mit Schmitt Ruhepunkte, die beinah eingefroren im Raum stehen, dirigiert gezupfte Orchesterstellen mit wippenden Kniebeugen, spornt den Chor zu schallendem Fortissimo an. Die Solisten passen stimmlich zusammen, erzählen mit viel Charisma, besonders Boesch. Das Orchester verkörpert die Musik, führt jede Phrase bis zum Ende und lässt undogmatisch – mal mit Barock- oder Klassikbögen, mal mit moderneren Tourte-Bögen, die Bläser mit historischen Instrumenten – der Musik den Vorrang.

Was noch unverfänglich mit Gotteslob und Hochpreisung des Fleisses beginnt, kippt im Freudentaumel der Erntezeit in Trinklieder und endet in einer Romanze zwischen Hanne und Lukas. Man verlässt den Saal beseelt, erfrischt und merkwürdigerweise mit Freude auf den Alltag.