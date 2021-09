Lucerne Festival Bilanz zum Abschluss: Pioniergeist im Zeichen von Corona Lucerne Festival vermeldet eine «sehr gute Bilanz» für das Sommerfestival, das an diesem Wochenende zu Ende geht. Die Auslastung betrug – bei beschränkter Saalkapazität – 96 Prozent, gezählt wurden 41'000 Besucher. Eine inhaltliche Bilanz zeigt Defizite, aber auch Aufbruchsignale mitten in der Pandemie.

Generationen vereint: Rick Stotijn, der Solobassist des Lucerne Festival Orchestra spielte im ersten «40min»-Gratiskonzert auch für Kinder. Bild: Patrick Hürlimann/Lucerne Festival

Die magische Zahl von 99 Prozent Auslastung in den 29 Sinfoniekonzerten bringt es auf den Punkt: Das Sommerfestival, das am kommenden Wochenende zu Ende geht, verzeichnet eine «sehr positive Bilanz», wie Lucerne Festival am Freitag vermeldete. Die Auslastung aller 87 Veranstaltungen beträgt 96 Prozent, 47 waren ausverkauft. Obwohl im Konzertsaal des KKL die Kapazität auf 1000 Personen beschränkt blieb, zählte das Festival damit 41'000 Besucher (2019: 72'000).

Nur ein paar Coronafälle unter Musikern

Die hohe Auslastung erklärt sich zwar auch durch das geringere Platzangebot, aber selbstverständlich war sie nicht. Denn im Verlauf des Festivals kündigte sich die vierte Welle an. Wie also fällt die Coronabilanz dieses Sommers aus? Gab es bei den regelmässigen Testungen positive Fälle oder gar Ansteckungen im Publikum?

«Nein, von solchen ist uns nichts bekannt», sagt Intendant Michael Haefliger: «Einzelne Musiker wurden zwar positiv getestet. Aber man kann sie an einer Hand abzählen. Sie gingen in Isolation und wir stellten durch zusätzliche Testungen sicher, dass sich keine Mitmusiker angesteckt hatten.»

«Einsteigerformate für junge Menschen haben wir durchaus»: Intendant Michael Haefliger. Bild: Daniel Auf Der Mauer

Eine Rolle spielt der Corona-Aspekt aber auch bei der inhaltlichen Bilanz eines Sommers, der mit seinen «Verrücktheiten» diesen Pandemiejahrgang auch künstlerisch unvergesslich macht. Wir gehen mit dem Intendanten die Bereiche durch, in die das Festival neu gegliedert ist: Die Jugendschiene «Music for Future», die Sparte «Contemporary» und «Symphony» mit Stars und Toporchestern.

Einsteigerformate für die Jugend?

Die «Music for Future»-Woche signalisierte zu Beginn Offenheit für junge Menschen – im Publikum wie auf der Bühne. Auf dieser klappte das vorzüglich mit Jugendsinfonieorchestern aus Russland und der Schweiz. Aber selbst die Preisträger des Schweizerischen Jugendmusikwettbewerbs beschränkten sich aufs klassische Konzertritual. Später ein Sitzkissenkonzert oder zwei Familienkonzerte reichen als Brückenbauer nicht. Dem Festival fehlt ein Einsteigerformat für junge Menschen, wie es einst die «Young Performance» war. Wird das Nachfolgeprojekt eines internationalen Music-Camps, das Corona zum Opfer fiel, in Zukunft weitergeführt?

Sicher sei das noch nicht, sagt Haefliger: «Aber Einsteigerformate für junge Menschen haben wir durchaus. So spielten die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker erstmals vor 700 Schülern im KKL. Und zu den Jugendsinfonieorchestern kamen viele Familien mit Kindern, auch weil wir da die Ticketpreise bewusst tief angesetzt haben.» Das wichtigste Einsteigerformat bleiben die kommentierten «40min»-Gratiskonzerte: «Sie waren alle ausgebucht. Die Liegekissen am Bühnenrand wurden rege benutzt. Im ersten tanzte sogar ein Kind zu zeitgenössischer Musik!»

Raus aus dem Elfenbeinturm!

Geben der neuen Musik am Festival neues Profil: Wolfgang Rihm und Dieter Ammann im ersten Abschlusskonzert des «Composer Seminars» im Salquin-Saal der Musikhochschule.

Bild: Priska Ketterer/Lucerne Festival

Die grösste Entdeckung war, wie sehr diese aus dem Elfenbeinturm heraustrat. Das lag an Werken, die unmittelbar packten – mit vollem Körpereinsatz das Klavierkonzert der «Composer-in-residence» Rebecca Saunders oder ironisch-witzig Mauricio Kagels «Staatstheater» im Luzerner Theater.

Das lag zweitens am neu formierten Lucerne Festival Contemporary Orchestra, das flexibel in viele Rollen schlüpfte. Im apokalyptischen Theatercoup von Patricia Kopatchinskajas «Bye-Bye Beethoven» steuerte es gar einen zentralen Beitrag zum allgegenwärtigen Motto «Verrückt» bei.

Drittens erwiesen sich der künstlerische Leiter der Academy, Wolfgang Rihm, und der Komponist Dieter Ammann als Dream-Team, wo sie locker und auch mal kontrovers Musik des «Composer Seminars» zum Anfassen nahebrachten. Mit alledem gewinnt die einst von Pierre Boulez gegründete Academy ein neues, offenes Profil. Nirgends ist Lucerne Festival derart Festival wie in der Moderne – auch dank einem Luzerner Publikum, sagt Michael Haefliger, das «gegenüber neuer Musik offener ist als manche Besucher, die von auswärts kommen».

«Symphony» mit Pioniergeist

Konkurrenzlos ist Lucerne Festival ohnehin mit seiner Orchesterparade. Dass sie stattfinden konnte, wirkt allein schon wie ein Wunder. Und doch gab es hier wegen Corona die grössten Einschränkungen. Am stärksten betroffen war davon ausgerechnet das Lucerne Festival Orchestra, das nicht in der Grossformation auftreten konnte, die man von ihm erwartet. Unter Riccardo Chailly begab es sich zunächst wenig überzeugend mit Mozart auf heikles, von Originalklang-Orchestern noch immer erfolgreich verteidigtes Terrain, bevor ihm – ebenfalls unter Chailly – mit Beethovens fünfter Sinfonie der grosse Durchbruch gelang.

Seinen Rang als Toporchester bestätigte das LFO aber ebenso in den Folgekonzerten. Einspringer Jakub Hrůša war für Haefliger die «Entdeckung dieses Sommers». Und wie das Orchester Beethovens siebte Sinfonie nach nur zwei Tagen Proben ohne Dirigent aufführte, eine «Sternstunde». Wer weiss, vielleicht gibt sie der Idee Auftrieb, die der Trompeter Reinhold Friedrich gegenüber unserer Zeitung äusserte, nämlich durch Rollenwechsel innerhalb des Orchesters diesem neuen Pioniergeist zu verleihen.

Zukunftsmusik für Klassikkonzerte: Patricia Kopatchinskaja spielt in Reto Bieris «Out of the Box» verrückt. Bild: Patrick Hürlimann/Lucerne Festival (15. August 2021)

Wie viel davon noch immer da ist – gerade das hatte das Konzert mit der «Artiste Etoile» Yuja Wang und ohne Dirigent gezeigt. Überhaupt versammelte dieser Sommer eine neue Generation von Künstlern wie Reto Bieri oder Patricia Kopatchinskaja, die diesen Pioniergeist auch mit szenischen Projekten verkörperten, die der Klassik neue Wege in die Zukunft weisen – auch das zu 99 Prozent.