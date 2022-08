Lucerne Festival Der Geiger Raphael Christ über den familiären Spirit des Festival-Orchesters zwischen Abbado und Chailly Das Lucerne Festival Orchestra eröffnet am Freitag unter Riccardo Chailly offiziell das Lucerne Festival. Konzertmeister Raphael Christ über die Lust auf die Riesenbesetzung und ein spezielles Premierenfieber nach Corona.

Raphael Christ als Konzertmeister im Lucerne Festival Orchestra unter Chefdirigent Riccardo Chailly. Priska Ketterer/Lucerne Festival

Nach zwei Coronajahren tritt das Lucerne Festival Orchestra heute erstmals wieder in grosser Besetzung auf. Stellt sich da Premierenfieber ein?

Es ist vor allem eine grosse Freude, dass wir wieder ohne Abstände zwischen den Pulten das grosse Repertoire spielen können. Und mit einer Riesenbesetzung etwa in die Welt von Rachmaninow einzutauchen, dessen Musik ganz toll und, wie jetzt die zweite Sinfonie, für mich eine grosse Bereicherung ist. Eine besondere Premiere ist, dass wir mit dem Violinkonzert des Schwarzen Mozart-Zeitgenossen Joseph Bologne erstmals mit Anne-Sophie Mutter auftreten. Das ist auch für mich persönlich das erste Mal. Ich bin quasi mit ihr aufgewachsen und habe mir als Kind immer wieder ihre Aufnahme von Beethovens Violinkonzert unter Karajan angehört: Es ist wunderbar, mit einer so unglaublichen Geigerin, die ich also sehr gut und auch wieder nicht kenne, auf der Bühne zu stehen.

Das Lucerne Festival Orchestra kommt nur zweimal im Jahr zusammen, das aber bereits seit 2003. Fördert das eher die Routine oder den Pioniergeist?

Wir halten uns alle für dieses Orchester unsere Sommerferien frei! Deshalb sind wir sicher nicht aus Routine hier, sondern mit der Lust und Leidenschaft, gemeinsam Musik zu machen. Dass ich und viele andere seit 18 Jahren dabei sind, schafft zudem einen sehr familiären Zusammenhalt – in meinem Fall wörtlich, weil mein Vater, meine Stiefmutter, meine Frau und meine Schwester im Orchester spielen. So finden wir nach ein paar Proben sehr schnell unseren Klang. Und man spürt, dass wir mit Riccardo Chailly eine besondere Beziehung gefestigt haben und durch die Arbeit mit ihm eine Klangqualität und -kultur aufgebaut haben, die sehr gut zum breiteren Repertoire passt, das er auswählt und das für das Orchester sehr interessant ist.

Im dritten Konzert spielt das Orchester die Lieder eines fahrenden Gesellen und die erste Sinfonie von Mahler. Weckt das Reminiszenzen an Abbado?

Ja, es gibt in diesem Orchester auch immer noch einen besonderen Spirit und Klang und eine besondere Leidenschaft für wunderbares Pianissimo und magische Momente. Und damit die Liebe zum Mahler-Klang, den wir gemeinsam erarbeitet haben. Das sagt auch Riccardo Chailly und ist sehr glücklich darüber. Es ist ihm auch ein grosses Anliegen, das zu pflegen. So empfinde ich es auf jeden Fall, was auch sehr schön ist.

Jetzt springt das Orchester – zum zweiten Mal ohne Dirigenten und mit Ihnen als Konzertmeister – für das ausgeladene Mariinski-Orchester unter Gergijev ein. Ist das mehr Notlösung oder Chance?

Für mich ist es ein Glücksfall, weil ich das auch bei meinem Orchester in Bochum am liebsten mache. Es ist auch für das Orchester ein tolles Gefühl, weil man nochmals viel wachsamer aufeinander hört und reagiert. Ich werde auch nicht diktieren, wie man was zu machen hat, sondern es wird eine gemeinsame Sache sein. Und das ist auch der Kern von Claudio Abbados Idee, was Orchesterspiel bedeutet.