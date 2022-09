Lucerne Festival Diversity muss weitergehen Künstlerisch substanziell umgesetzt – doch wird das Festivalthema Diversity zu nachhaltigen Veränderungen führen? Urs Mattenberger Drucken Teilen

Die letzten Konzerte von Lucerne Festival bestätigten am Wochenende die ernüchternde Bilanz: Dank einem erweiterten Angebot zählte das Festival zwar fast gleich viele Besuche wie vor Corona, nämlich 70'000. Aber es verzeichnete bei vielen leeren Plätzen eine deutlich tiefere Auslastung von 72 Prozent gegenüber 91 Prozent 2019. Intendant Michael Haefliger schloss daraus, dass sich die Klassikbranche nach Corona grundlegend neu erfinden müsse, um neues und mehr jüngeres Publikum zu gewinnen.

Das zeigt, dass die wirtschaftliche Bilanz eng mit der inhaltlichen zum Festivalthema Diversity verknüpft ist. Künstlerisch wurde dieses so substanziell umgesetzt, dass es nicht bei der Anbiederung an ein Modethema blieb. Bis hin zu den Sinfoniekonzerten setzten People of Color markante Akzente und boten veritable Entdeckungen. In der zeitgenössischen Musik führte das Thema ohnehin die Entwicklung zur Vielfalt der Ethnien und Geschlechter weiter.

Ganz anders sieht es auf der Seite des Publikums aus. Da wurde deutlich, dass Schulkonzerte und eine Vorwoche mit Jugendorchestern kein Ersatz sind für die in den letzten Jahren eingesparten, altersmässig breit gestreuten Jugendangebote. Bleibt zu hoffen, dass die Folgen von Corona hier den längst fälligen Entwicklungsschub auslösen. Im besten Fall könnte er Haefligers Vision, die heute gesellschaftlich engagierte Jugend anzusprechen, in die Tat umsetzen. Der Erfolg des Themas Diversity wird sich so oder so längerfristig daran messen, ob auch das Publikum vielfältiger wird.