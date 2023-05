Lucerne Festival Entdeckungen bis zum grossen Finale : Igor Levits «Klavier-Fest» Das erste «Klavier-Fest» von Lucerne Festival zählte 5200 Besucher für ein Programm abseits des Mainstream. Vor allem aber zeigte es das Potenzial für ein zweites Luzerner Klavierevent.

Am «Finale for Four» vereinen sich Klassik-Interpreten und Jazz-Improvisatoren: Mert Yalniz, Fred Hersch, Igor Levit und Johanna Summer im Konzertsaal des KKL. Priska Ketterer/Lucerne Festival (21. Mai 2023)

Festivals sind Grossveranstaltungen mit Stars, Feste dagegen eher gesellige Zusammentreffen unter Freunden. Beim «Klavier-Fest» von Lucerne Festival, das am Sonntag zu Ende ging, stellt sich die Frage, welches von beidem es eher ist. Doch ein Festival – als Ersatz für das einst gestrichene Piano-Festival und in Konkurrenz zum Klavierfestival des Luzerner Sinfonieorchesters jeweils im Januar? Oder mehr eine Art Schubertiade vor einem eingeweihten Freundeskreis?

Das Schlusskonzert der ersten Ausgabe gab am Sonntag eine doppelte Antwort: Dass mit Igor Levit ein Star den Abend eröffnete, unterstrich den Festivalanspruch, zumal Levit mit insgesamt vier Auftritten seit Donnerstag das ganze verlängerte Wochenende prägte.

Mahler-Sinfonie asketisch gehäutet

Aber dass er als Kurator den Platz für Pianisten-Freunde frei machte und gemeinsam mit ihnen auftrat, war ein starkes Statement für ein Fest unter Freunden. Auch in der Verbindung von Klassik, Jazz und Improvisation hat man das in Luzern so noch nie erlebt.

Ausnahmsweise solo: Igor Levit in seinem Rezital vom Freitag. Priska Ketterer/Lucerne Festival

Ebenso persönlich geprägt waren die Programme. Schon Levits Solo-Rezital war am Freitag ein Statement gegen jeden Mainstream. Das politische Engagement, das ihn über Klassikkreise hinaus bekannt gemacht hat, kam da indirekt zum Ausdruck. Wenn er Brahms’ Ernste Gesänge aus gespenstischer Totenstarre in leuchtende Choralgewissheit löste, war das wie Trost für die Katastrophen im zweiten Teil: dem Stampfen des Kriegs in Prokofjews siebter Klaviersonate (1942) und dem existenziellen Verlöschen im Adagio aus Mahlers zehnter Sinfonie. In dieser zeigte sich über alle Virtuosität hinaus Levits zur Askese wie zu orchestraler Üppigkeit gesteigerter Klangsinn, der Mahlers Abschiedswerk gleichsam gehäutet ganz der Verletzlichkeit preisgab.

Musikalische Meditation und eine Entdeckung

Kammerjazz im KKL: Fred Hersch Trio am Klavier-Fest Patrick Hürlimann/Lucerne Festival

Der Jazz-Pianist Fred Hersch führte solche Klangmysterien weiter. Bereits sein Auftritt mit seinem Trio war Kammerjazz weitab von Mainstream-Routine. Zu Herschs bescheidenem Auftreten am Flügel passt die Intimität eines Spiels, das auf virtuose Kraftakte verzichtet. Mit federndem Ton mäandert er vielstimmig durch Eigenkompositionen und Jazz-Standards und steigert sie aus spröden Anfängen zu kontrapunktisch verschlungenen Hymnen. Mehr noch galt das für seinen grossartigen Solo-Auftritt am Samstag, wo sich Levit als Special Guest in einer musikalischen Mediation mit ihm vereinte: Bis hin zur Umarmung am Schluss war das ein Fest unter Freunden.

Einen Gegenpol dazu bildete das Rezital am Sonntagmorgen. Anna Vinnitskaya bot mit Werken von Skrjabin und Chopin ein klangsinnliches Virtuosenprogramm und fügte sich doch in die von Levit vorgegebene Programmlinie ein, wenn sie die Katastrophe nach dem ersten Weltkrieg mit Ravels La Valse bedrängend choreografierte.

Dazwischen bewegte sich im Nachtkonzert vom Freitag Johanna Summer mit ihren Improvisationen über Klassik-«Standards» von Bach bis Ligeti. Dabei geht die deutsche Pianistin über Stilkopien, wie man sie von Gabriela Monteiro kennt, hinaus, löst sich von den Vorlagen und findet zu einem eigenen Ton. Wie sehr sie das aus dem Moment heraus tut, zeigt der Vergleich mit ihrer aktuellen CD «Resonanzen», wo die Stücke in ganz anderer Form erklingen. Finale eröffnet neue Horizonte Man hörte es auch daran, wie die Pianistin im Verlauf des anderthalbstündigen Sets zunehmend in einen Flow fand. Nach etwas schulbuchmässigen Variationen fand sie zu weit ausgreifenden Formen, die leidenschaftlich berührten: Eine Entdeckung dieses Klavier-Fests, allerdings vor wenig Publikum.

Potenzial für die Zukunft

Auffällig war überhaupt, wie viele Plätze im Konzertsaal frei blieben. Lucerne-Festival-Intendant Michael spricht zwar von einer «sehr guten Auslastung» mit 5200 Besuchern. Allerdings blieben die oberen Balkone geschlossen. Überhaupt hat das Festival für dieses Programm mit hier wenig bekannten Jazz-Pianisten vorsichtig kalkuliert und schreibt schwarze Zahlen.

Trotzdem bleibt fraglich, ob es in Luzern genug Publikum für zwei Klavierfestivals hat. Ein solches ist das Klavier-Fest freilich nicht. Dafür ist das Programm zu sehr fokussiert auf wenige Künstler. Aber gerade mit diesem ­personenbezogenen Konzept könnte es seinen Platz neben dem Festival des Luzerner Sinfonieorchesters behaupten.

Das zeigte auf sensationelle Weise das «Finale for four» am Sonntag. Denn hier traten die Jazz-Improvisatoren und Klassik-Interpreten nicht – wie angekündigt – separat auf, sondern verbanden sich paarweise. Wenn Levit Schumanns «Waldszenen» im original spielte und Johanna Summer dazwischen die einzelnen Stücke improvisatorisch weiterspann, eröffneten sich ganz neue Horizonte. Bei Beethovens «Appassionata» blieb dasselbe Verfahren zwar ein Experiment, weil der Jazzpoet Fred Hersch dem stürmischen Schwung von Levits Meisterschüler Mert Yalniz wenig entgegenhalten konnte.

Aber auch hier ahnte man, welches Potenzial in solchen Begegnungen schlummert. Dass sich am Schluss alle vier Pianisten zu einer Mini-Jam-Session an beiden Flügeln versammelten, war wie ein Versprechen auf die Zukunft. Denn das Klavier-Fest könnte mit diesen weithin einzigartigen Formaten vermehrt nationales und internationales Publikum anziehen. Dann hat es in Luzern durchaus Platz für zwei Klavier-Events.