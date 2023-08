Lucerne Festival Festival-Academy: Spielfreudig gegen Rassendiskriminierung Die Lucerne Festival Academy begeistert mit hohem Niveau auf allen Ebenen und in grosser Vielfalt vom kubanischen Karneval bis zum Polit-Engagement.

Komponist und Solist Jalulu-Kalvert Nelson spielt an gegen Rassendiskriminierung. Bild: Peter Fischli/Lucerne Festival

Zeitgenössische Musik muss nicht immer extrem sein, nur um nicht gefällig zu sein. Das zeigten am Sonntag Ensembles des Lucerne Festival Contemporary Orchestra unter wechselnden Dirigentinnen und Dirigenten.

Zum Auftakt widmet sich Clara Iannottas «Intent on Resurrection – Spring or Some Such Thing» experimentellen Spieltechniken, die heute ein wesentliches Stilmittel zeitgenössischer klassischer Musik sind, um das Klangspektrum der Instrumente zu erweitern. Ein eher ruhiges Stück mit sich langsam und sehr geschmackvoll entwickelnden Quietsch- und Kratzgeräuschen. Einen starken Kontrast bietet das Stück des chinesischen Komponisten Lei Liang «Bamboo Lights», eine expressive Komposition mit viel Dynamik, Clusterklängen und ausgedehnten Momenten der Stille. Die Komponistin Tania Léon nimmt das Publikum mit auf den kubanischen Karneval. «Indígena» verwendet aufwendige Rhythmik, die das Orchester mit viel Witz sehr souverän umsetzt.

Den Schlusspunkt setzt der Amerikaner Jalalu-Kalvert Nelson. Der Trompeter führt sein Stück gemeinsam mit dem Ensemble auf, geleitet vom Luzerner Joseph Sieber, der in London und den USA seine Ausbildung zum Dirigenten weiterführt und jetzt am Contemporary-Conducting Program der Festival-Academy teilnimmt.

«Jim Is Still Crowing» bezieht sich auf die Jim-Crow-Gesetze, die im 19. Jahrhundert massive Rechtsbeschneidungen der afroamerikanischen Bevölkerung vorsahen. Nelson will auf die derzeitige Entwicklung aufmerksam machen, dass Minderheiten in den USA mit Wahlrechtseinschränkungen konfrontiert sind. Trotz der ernsten Thematik entwickeln Solist und Ensemble eine grosse Spielfreude und man sieht Nelson an, wie sehr er es geniesst, auf dieser Bühne zu stehen. Ein abwechslungsreicher Nachmittag mit starken und hervorragend gespielten Kompositionen.