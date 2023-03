Lucerne Festival Frühjahrsfestival mit dem Lucerne Festival Orchestra ohne Riccardo Chailly Wegen einer Erkrankung kann Riccardo Chailly die beiden Konzerte des Lucerne Festival Orchestra nicht dirigieren. Neu steht es im «Mendelssohnfest» unter der Leitung von Iván Fischer und Andrés Orozco-Estrada.

Ivan Fischer beim letztjährigen Auftritt am Lucerne Festival (mit dem Budapest Festival Orchestra). Bild: Priska Ketterer/Lucerne Festival

Bei den Konzerten des Lucerne Festival Orchestra am 31. März und 2. April im Rahmen des Frühjahrs-Festivals kommt es zu einer Umbesetzung am Dirigentenpult. Riccardo Chailly, der Chefdirigent des Orchesters, muss die Leitung aufgrund einer akuten Erkrankung absagen. Kurzfristig haben sich Iván Fischer und Andrés Orozco-Estrada bereit erklärt, die Dirigate der beiden Konzerte mit unveränderten Programmen zu übernehmen.

Der kolumbianische Dirigent Andrés Orozco-Estrada. Bild: Werner Kmetitsch

Iván Fischer ist dem Festival eng verbunden und wird das erste Konzert «Mendelssohn & Chopin» am 31. März leiten. Auf dem Programm stehen Chopins zweites Klavierkonzert (mit Rafal Blechacz) und Mendelssohns erste Sinfonie. Andrés Orozco-Estrada debutierte 2019 am Festival und dirigiert führende Orchester in Europa und den USA. Der Kolombianer hat alle Sinfonien von Mendelssohn eingespielt und leitet das zweite Konzert «Mendelssohn & Schumann» am 2. April. Neben dem Cellokonzert von Schumann (mit Pablo Ferrandez) erklingt Mendelssohns zweite Sinfonie Lobgesang (unter anderen mit Regula Mühlemann als Solistin). Die Konzertkarten behalten ihre Gültigkeit.

Nicht betroffen von den Veränderungen ist das Programm «Happy Birthday, Sergei Rachmaninoff!» des Musik-Comedy-Duos Igudesman & Joo mit der Starpianistin Yuja Wang (Sa., 1. April, 18.30, KKL Luzern, Konzertsaal).