Lucerne Festival Igor Levits «Klavier-Fest»: Lucerne Festival lädt ein zur Pianisten-Battle Der Pianist Igor Levit tritt mehrfach am «Klavier-Fest» von Lucerne Festival auf. Er hat es auch kuratiert und wird im Film «Igor Levit - No Fear» hautnah porträtiert. Dessen Vorpremiere eröffnet die Versammlung von Pianistenfreunden zwischen Klassik und Jazz.

Im Film «Igor Levit - No Fear» hautnah porträtiert: Der Pianist Igor Levit. Filmbild

Während der Lockdowns blieb der Pianist Igor Levit mit seinem Publikum in Kontakt – unter anderem mit einer Reihe von 52 Hauskonzerten, die 81000 Follower mitverfolgten. Von dieser «existenziellen Erfahrung» erzählt er in Regina Schillings Filmporträt «Igor Levit – No Fear». Der Film wird im stattkino Luzern zum Klavierfest von Lucerne Festival gezeigt, an dem Levit (als Kurator) das Publikum zur Begegnung mit Pianistenfreunden einlädt.

Eine solche Begegnung ermöglicht schon der Film selber. Er zeigt den Pianisten auf Tournee, bei Aufnahmen oder beim Kleiderkauf nicht von seiner privaten, aber von einer sehr persönlichen Seite. Ganz nahe kommt man ihm im vertraulichen Austausch mit dem Produzenten Andreas Neubronner, der ihm bei den Beethoven-Aufnahmen zubilligt, auch mal als «Interpret den Komponisten» zu korrigieren.

Schilling lässt sich Zeit auch für die Schattenseiten einer Künstlerkarriere, wie die «bodenlose Verunsicherung» in einsamen Hotelzimmern, und immer wieder für die Musik. Unter die Haut geht neben Levits Klavierspiel der Gesang von Muddy Waters, der den Pianisten an den Einschränkungen des Klaviers «verzweifeln» lässt. Mit dem Auftritt im Dannenröder Wald, der Levits Polit-Engagement dokumentiert, erhält der Film einen theatralen Höhepunkt zum Schluss.

Verbindet Klassik und Improvisation: Johanna Summer. Gregor Hohenberg

Solo-Rezitals und

Tastenvirtuosin Anna Vinnitskaya. Gela Megrelidze

Sehr persönlich programmiert hat Levit auch das Klavierfest. Da gibt es zwar auch Solo-Rezitals. Levit selber beschwört mit Mahlers Adagio aus der zehnten Sinfonie und Prokofjews siebter Klaviersonate Katastrophen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts (Fr, 19. Mai, 18.30). Johanna Summer überschreitet Stilgrenzen mit Improvisationen über Bach, Beethoven und Ligeti (Sa, 20. Mai, 22.00). Anna Vinnitskaya widmet sich den «pianistischen Visionären» Chopin, Skrjabin und Ravel (So 21. Mai, 11.00). Der Jazzpianist Fred Hersch tritt mit seinem Trio auf (Fr, 19. Mai, 22.00), gibt aber ebenfalls ein Solo-Rezital – mit Levit als Special Guest (Sa, 20. Mai, 18.30).

Nicht nur als Improvisator ein Vorbild für Levit: Jazzpianist Fred Hersch. Erika Kapin

Neben der Verbindung von Klassik mit Jazz und Improvisation machen solch wechselnde Konstellationen das Klavier-Fest zu einem Ort der musikalischen Begegnung. So spielt Levit im Eröffnungskmit Alexei Volodin Werke für zwei Klaviere von Mozart, Debussy und Rachmaninow (Do, 18. Mai, 19.30). Höhepunkt solcher Begegnungen ist das «Finale for Four»: Da spielen Levit und sein Schüler Mert Yalniz Beethovens Appasionata und Schumanns Waldszenen, Hersch und Summer antworten darauf mit Improvisationen und einer Battle zu viert zum Schluss (So 21. Mai, 17.00).