Lucerne Festival Klimakleber stürmen KKL-Bühne – das Orchester spielt einfach weiter Klimaaktivsten haben am Freitagabend ein Konzert des Lucerne Festival im KKL gestört. Sie klebten sich auf der Bühne fest. Das Publikum reagierte teilweise aufgebracht. Der Dirigent liess die Aktivisten kurz sprechen. Anschliessend spielte das Orchester weiter.

Klimaaktivisten von Renovate Switzerland haben am Freitagabend gegen 21.35 Uhr eine Aufführung von Bruckners vierte Symphonie durch das Bayrische Staatsorchester im KKL am Lucerne Festival unterbrochen. Zwei Aktivisten stürmten mitten im Konzert auf die Bühne und klebten sich ans Dirigentenpult, wie Renovate Switzerland auf X (ehemals Twitter) schreibt.

Die beiden Klimakleber, welche T-Shirts mit der Aufschrift «act now!» trugen, sorgten für einen kurzen Unterbruch. Dirigent Vladimir Jurowski liess sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und dirigierte weiter. Während das Konzert weiter lief, rief eine Kleberin in den Saal: «Wir haben einen Klimawandel, wir müssen jetzt handeln!». Das Publikum reagierte aufgebracht. Konzertbesucher riefen den Klimaklebern zu, dass sie raus sollen. Eine Aktivistin zeigte sich unbeirrt und schrie in den Saal: «Hitzewelle tötet – Überschwemmungen: Es ist jetzt Zeit».

Bei den Klimaklebern handelt es sich laut Angaben von Renovate Switzerland um Psychomotorikerin Selina Lerch (28) und Anthony Zufferey (20), Student Internationale Beziehungen. Gemäss Mitteilung von Renovate Switzerland gab es einen Deal zwischen Dirigent Jurowski und den Klimaklebern. Renovate Switzerland schreibt: «Nach 10 Minuten, am Ende des Satzes, sprach Dirigent Jurowski mit den beiden Aktivisten und erklärte danach dem Publikum, dass er ihnen das Wort geben möchte. Er hatte mit den beiden vereinbart, dass sie ihr Anliegen erklären dürfen und im Gegenzug das Konzert danach ungestört zu Ende gebracht werden kann.» Dirigent Jurowski hätte nach vereinzelten weiteren Buhrufen gegenüber dem Publikum insistiert. Jurowski wird von Renovate Switzerland wie folgt zitiert: «Wenn sie die beiden nicht ausreden lassen, verlasse ich die Bühne». Lerch erinnerte daraufhin in kurzen, eindringlichen Worten an den Klimanotstand und gab ihrer Angst davor Ausdruck. Nachdem sie sich bei Jurowski bedankt hatten, verliessen die beiden die Bühne. Das Konzert sei danach ungestört zu Ende geführt worden.

Klima-Aktivisten suchen immer wieder spektakuläre Ziele für ihre Festklebeaktionen. An Ostern blockierten sie etwa die Zufahrt zum Gotthard-Strassentunnel. Der Ton gegen die Bewegung verschärft sich, denn die Aktionen rufen auch immer wieder Kritiker auf den Plan, selbst in Umweltkreisen. Zahlreiche Politiker fordern ein härteres Vorgehen, in sozialen Netzwerken werden die Klima-Aktivisten verstärkt angefeindet. Die Störung am Lucerne Festival ist die vierte Aktion in diesem Sommer nach dem Filmfestival Locarno, dem Leichtathletik-Meeting im Letzigrund und dem Golfturnier in Crans-Montana.

Sicherheitskräfte bringen einen Klimakleber vom Golfplatz in Crans-Montana weg. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone (3. 9. 2023)