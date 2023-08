Lucerne Festival Luzerner Sinfonieorchester spielt sich in den Liga-Aufstieg Freiheit, Frieden und auch Freude mit Beethoven: Im Heimspiel am Lucerne Festival gehört das Luzerner Sinfonieorchester mit dem Geiger Christian Tetzlaff selbstverständlich dazu.

Christian Tetzlaff beim Auftritt mit dem Luzerner Sinfonieorchester. Bild: Manuela Jans-Koch/Lucerne Festival (17. 8. 20223)

Wenn sich blau-weisse Fussballfans und schickangezogene Konzertgänger am Bahnhof über den Weg laufen, ist sowohl in der Swisspor-Arena als auch im KKL die Spannung gross. Dem einen Luzerner Team wird das 2:2 als ein dramatisches Scheitern attestiert, das Luzerner Sinfonieorchester hingegen erspielt sich am Donnerstagabend mit einem puren Beethoven-Programm den Liga-Aufstieg. Am Orchesterfestival, wie es im Bus angepriesen wird, gehört das Luzerner Orchester ganz selbstverständlich dazu.

Was ein Beethoven-Programm bestehend aus Egmont-Ouvertüre, Violinkonzert und 7. Sinfonie mit dem Festivalmotto «Paradies» zu tun hat, wird im Programmheft herbeigeschrieben. Den Stücken werden, in dieser Reihenfolge, die Begriffe Freiheit, Frieden und Freude zugeordnet. Die Freude durfte man am Donnerstag aber schon bei der Ouvertüre erfahren. Das Orchester läuft unter der Leitung von Chefdirigent Michael Sanderling zur Hochform auf. Die punktierten Rhythmen am Anfang führt Konzertmeisterin Lisa Schatzmann mit Haltung und zackigen Gesten, in den melodischen Stellen schwingt das ganze Orchester einem Kornfeld gleich mit.

Beethoven wogend wie ein Kornfeld

Chefdirigent Michael Sanderling. Manuela Jans-Koch/Lucerne Festival

Sanderling lässt mehrmals Crescendi durch die Bässe oder die Celli führen, die begleitende Geste des von unten nach oben durchbohrenden Zeigefingers begleitet die dadurch ausgelöste Woge. Ganz nach dem Goethedrama Egmont, der Verratene, Egmont, der Märtyrer, Egmont, der Siegreiche: Was auffällt, sind die grossen Kontraste, zu denen auch das Orchester imstande ist. Schon nach dem ersten Stück ist klar: Dieses Konzert ist ein Statement. Das Luzerner Sinfonieorchester spielt in der grossen Liga.

Mit den folgenden Stücken, Beethovens Violinkonzert und seiner 7. Sinfonie verbindet das Publikum am Lucerne Festival frische Erinnerungen. Vor zwei Jahren spielte das Lucerne Festival Contemporary Orchestra mit Patricia Kopatchinskaja das Violinkonzert, collagiert, inszeniert und total verrückt. Im gleichen Jahr war die siebte Sinfonie als Ausdruck «von schierer Manie» vom Lucerne Festival Orchestra zu hören. Dieses Jahr erklingen die Werke in traditioneller Fassung, viel gesetzter und aufrichtig. Dies tut dem Zauber des Auftritts jedoch keinen Abbruch.

Christian Tetzlaff überrascht mit Pointen wie im Witz

Das Luzerner Sinfonieorchester spielt die Einleitung des Solokonzerts dezidiert, zeigt sich in den Tuttistellen von bester Seite und verschwindet dann so diskret, dass man stellenweise vergisst, dass es ein Zusammenspiel gibt und nicht nur eine selbstverständliche Tonspur, die sich der Solist laut in den Saal denkt. Christian Tetzlaff spielt mit den Grenzen des Hörbaren, des klanglich Schönen und des Instruments. Die Kadenz für die Klavierfassung des Konzerts hat Tetzlaff in einer eigenen Transkription für Violine angepasst, um die ursprüngliche Intention des Komponisten zu übernehmen.

Lieblich, aber niemals säuselnd, explosiv und ausdrucksstark, niemals brachial, agogisch teils überraschend flink, doch niemals hektisch: Tetzlaff zeigt sich aufrichtig, verletzlich, sehr im Moment. Gerade die unteren dynamischen Grenzen kann er nur in dieser Intimität ausloten, weil das Orchester derart sensibel begleitet. Überraschend umgesetzte Schweller realisiert man teils erst unmittelbar rückblickend, der Pointe eines Witzes gleich. Tetzlaff spielt quasi für sich und das Publikum ist hautnah dabei.

Mit der Zugabe, Bachs Andante aus der Sonate für Violine solo in a-Moll, verzaubert er noch einmal den ganzen Saal. Am liebsten würde man das Klatschen auslassen, verunreinigt es doch nur den Schimmer, der noch in der Luft hängt. Den Frieden muss man nicht beklatschen.

Hohes Niveau schwierig zu halten

Die Sinfonie nach der Pause vermag nicht ganz an den Glanz der ersten Hälfte anzuschliessen. Hat man sich bereits an die Qualität gewöhnt oder fehlt die Ausdauer? Das mag negativ klingen, doch zeigt sich nur umso stärker, wie umwerfend der erste Teil des Konzerts war. Und auch hier blitzen immer wieder Stellen auf, die an die Leistung in der Ouvertüre erinnern. Die Geigen scheppern im positivsten Sinne und das Schlagwort Freude flammt beim Zuhören vor allem in den schnellen Sätzen auf.

Das Publikum erhebt sich kaum aus den Sitzen, applaudiert aber ausdauernd. Und so beschenkt das Orchester den Saal nach «der Apotheose der Leidenschaft» mit Elgars «Nimrod» aus den «Enigma-Variationen».