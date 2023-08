Lucerne Festival Musikalischer Auftakt zum Ukraine-Gedenktag Der Angriffskrieg von Putin gegen die Ukraine hat unser Bewusstsein für Künstler aus diesem Land geschärft. Am Lucerne Festival machte der Pianist Dmytro Choni den Auftakt zu weiteren Gedenkanlässen rund um den Unabhängigkeitstag vom Donnerstag den 24. August.

Virtuose mit vielen Seiten: Der Pianist Dmytro Choni beim Debüt in der Lukaskirche Luzern. Bild: Patrick Hürlimann/Lucerne Festival (22. 8. 2023)

Wenn ukrainische Künstler auftreten, sucht man im Programm unweigerlich nach Bezügen zur Aktualität. Einen solchen schufen im Debüt-Rezital von Dmytro Choni am Dienstag anlässlich des Lucerne Festival auf Anhieb Sergej Prokofjews «Sarkasmen»: Der 32-jährige Pianist hämmerte das Werk etwas knallig in die voll besetzte Lukaskirche, als hätte der junge Prokofjew schon hier spätere Kriegserfahrungen in wütende Virtuosität verpackt.

Über Werke von Claude Debussy fand der pianistische Draufgänger zu einer differenzierteren Farbpalette. Freilich liess er auch hier die Konturen nicht mit dem Pinsel verschwimmen. In «Les collines d’Anacapri» hüllte Choni warmen Gesang in Farbenspiele von kristalliner Klarheit, liess auch das Mondlicht in «Et la lune descend...» gestochen scharf glitzern und hielt den überbordenden Sinnenrausch in «L’Isle joyeuse» meisterhaft unter Kontrolle. Höhepunkt des Programms wurde Skrjabins vierte Sonate, die introvertiertes und extrovertiertes Spiel polarisierte und verband. Grossartig, wie Choni das sehnsüchtige Ziehen der Töne in virtuosen Drive überführte.

Die «Bagatellen» des bekanntesten ukrainischen Komponisten, Valentin Silvestrov, wirkten in diesem Virtuosenprogramm als ein etwas simpler Kontrapunkt. Eine Entdeckung dagegen waren die kurzen Stücke von Lowell Liebermanns «Gargoyles», die einen Bogen zurückschlugen zu Prokofjews «Sarkasmen», deren Ausdruck aber noch ins Dramatische wie Lyrische verknappten und pointierten. Da waren die Ohren auch wieder bereit für eine weitere virtuose Entladung in einer Fledermaus-Paraphrase, mit der Choni das begeisterte Publikum schmissig in den Nachmittag entliess.