Lucerne Festival Noch ein Prix Credit Suisse Jeunes Solistes: Keine Sorge um die Zukunft der Musik Ein spanischer Nachmittag eröffnet die Reihe der Debüt-Konzerte. Das Atenea Quartet spielt sein Preisträgerkonzert mutig und überzeugend.

Das Atenea Quartet in der Lukaskirche. Bild: Patrick Hürlimann/Lucerne Festival (17. 8. 2023)

Am Schluss wird es surreal. Sicher einmal zu viel fällt während der Preisverleihung der Name Credit Suisse. Die Bank, die es de facto nicht mehr gibt. Noch ist sie einer der Hauptgeldgeber des Lucerne Festival und ihr Logo prominent auf diversen Publikationen zu finden. Teil des Sponsorings ist der Prix Credit Suisse Jeunes Solistes. Versüsst mit 25’000 Franken werden alle zwei Jahre die «begabtesten Studierenden» einer Schweizer Musikhochschule mit einem Debüt-Konzert am Lucerne Festival belohnt.

Zersplitterte Spiegel

Am Donnerstagmittag in der Lukaskirche ist es das in Basel stationierte Atenea Quartet. Die vier spanischen Musiker Gil Sisquella Oncins und Jaume Angeles Fité (Violinen), Bernat Santacana Hervada (Viola) und Iago Domínguez Eiras (Violoncello) interpretieren souverän das ganze Spektrum vom Barock bis hin zu neusten Werken. Obwohl, streng genommen sind die verspielten «Fantasias» von Henry Purcell, seine Studien zum Kontrapunkt, nur zufälligerweise für diese Besetzung notiert. Unterstützt von einem über der Kirche brechenden Donnerschlag tauchen die vier Musiker tief in diese meditative Musik. Mit sinnlich blühendem Piano und mit runder Musikalität füllen sie das beschützende Stück mit Leben.

Ohne Pause leiten die Musiker über zum modernen «…così mostraste a lei i vivi ardore miei...» (2015). Die junge spanische Komponistin Raquel García-Tomás bearbeitet hier einen Ausschnitt des fünfstimmigen Madrigals «Sfogava con le stelle» von Claudio Monteverdi. Kurze Notenfetzen des Originals werden in alle Winde verweht. In die Luft geworfener Spiegelstaub, der den Klang über die ganze Kirche streut. Grossartig. Zum Schluss noch ein Klassiker der Quartettliteratur: «Der Tod und das Mädchen» von Franz Schubert. Es ist eine Interpretation mit Balance, Drive, Präzision und einer grossen Prise spanischer Leidenschaft. Einzig der grosse musikalische Bogen – das Stück dauert doch 45 Minuten – zeigt noch vereinzelte Unebenheiten.

Wie geht es mit dem Preis weiter?

Wie es mit dem Preis weitergeht, ist unklar. Laut Aussage des Lucerne Festival werden bis 2024 alle vereinbarten Leistungen umgesetzt. Für die Zeit danach müssen die Karten sicher neu verteilt werden. Mit der Hoffnung auf eine Fortsetzung dieser Jugendförderung. Denn wie es Michael Haefliger, Intendant des Lucerne Festival auf den Punkt bringt: «Nach so einem Konzert muss man sich um die Zukunft der klassischen Musik keine Sorgen machen.»