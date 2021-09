Lucerne Festival Sprechende Hände, intensive Emotionen Die Débuts am Lucerne Festival sind Garant für hochbegabte Interpreten und interessante Programme.

Die chinesische Pianistin Zee Zee betonte in ihrem Début am Dienstag bei Ravel Virtuosität, bei Schönberg Klarheit und Struktur. Sympathisch, dass sie nach dessen vertrackten Klavierstücken erleichtert hörbar ausatmete. In «Vallée d’Obermann» von Liszt malte sie wundervolle Klangbilder, tief empfunden, mit höchst differenzierten Schattierungen und sprechend lebendigen Händen. «Eine Sternstunde», meinte eine Besucherin.

Der US-Amerikaner Kit Armstrong. Bild: Salvatore Di Nolfi / Keystone

Am Mittwoch dann Kit Armstrong in «verrückt 3». Er sagte über Schumanns letzte Werke, die Clara Schumann nicht veröffentlichen wollte: «Das hat bizarre Züge. Ich will mich nicht damit identifizieren, aber eine halbe Stunde verrückter Stücke sind jetzt zu hören.» Er spielte die Sieben Klavierstücke von 1853 mit spürbarem Respekt vor dem kranken Geist des Komponisten und mit der Klarheit Bach’scher Fugen. Die «Geistervariationen» (1854) klangen in seinem variantenreichen Spiel unheimlich, schmerzvoll, dann wieder wie kindliche Weisen. Mal mit einem düsteren Fortissimo, das Obertöne erklingen liess, die sonst nicht zu hören sind, mal mit einem Pianissimo, das in hellsten Farben leuchtete.

In Sätzen aus «Historischen ungarischen Bildnissen» von Franz Liszt empfand Armstrong die Emotionen der «Bilder» intensiv nach. Da spürte man Verzweiflung, Verlassenheit, aber auch Hoffnung. Er meisselte Töne klar heraus und verflocht perlend glitzernde Arpeggien mit wundersam leisen Melodien. Vor der Zugabe, einem Stück von John Bull (ca. 1562–1628) sagte Armstrong: «Es ist eine verrückte Fantasie, in der kein einziger Kontrapunkt funktioniert!» Das klang unglaublich modern, verrückt. (gn.)