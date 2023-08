Lucerne Festival Wegen Flugproblemen: Konzert von Pianistin Isata Kanneh-Mason entfällt Am Montag wurden 500 britische Flüge wegen «technischer Probleme» abgesagt. Davon betroffen ist auch die Pianistin Isata Kanneh-Mason. Sie hätte am Dienstag in Luzern auftreten sollen.

Isata Kanneh-Mason wäre eigentlich am Dienstag am Lucerne Festival aufgetreten. Bild: zvg / Lucerne Festival

Das Lucerne Festival muss kurzfristig das Debut-Konzert von Isata Kanneh-Mason absagen. Grund dafür sind die Flugprobleme in Grossbritannien. So wurden am Montag mehr als 500 britische Flüge wegen «technischer Probleme» abgesagt.

Die britische Pianistin hätte am Dienstagmittag um 12.15 Uhr auftreten sollen. Das Konzert entfällt ersatzlos, wie das Lucerne Festival in einer Mitteilung schreibt. Denn: Trotz «grosser Bemühungen bis spät in die Nacht» konnten keine Reisealternative gefunden werden, die sie rechtzeitig zum Konzert hätte bringen können, wie es heisst. Die Karten werden erstattet, das Kartenbüro ist unter ticketbox@lucernefestival.ch erreichbar.

Für Isata Kanneh-Mason wäre es nicht ganz ihr erster Auftritt am Lucerne Festival gewesen: Schon im Sommer 2018 stellte sie sich hier vor – damals allerdings als Klavierpartnerin ihres jüngeren Bruders, dem Cellisten Sheku Kanneh-Mason. (lga)