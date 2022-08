Lucerne Festival 2022 Pianist Vikingur Olafsson: Ein Klavierrezital wie eine Sinfonie von Mahler Klavierrezitals bringen exemplarisch «Diversity» auch in traditionelle Konzertprogramme. Der isländische Pianist Vikingur Olafsson pushte am Samstag Mozart in die Romantik, Kristian Bezuidenhout und Sol Gabetta machten zuvor mit den Herren Graf und Stradivari dem Steinway Konkurrenz.

Mit Mozart und Zeitgenossen unterwegs in die Romantik: Vikingur Olafsson am Samstag im Konzertsaal des KKL. Bild: Manuela Jans / Lucerne Festival

Das Thema «Diversity» widerspiegelt sich am Lucerne Festival auch in eigenwilligen Programmzusammenstellungen. Eine Vorreiterrolle spielen dabei Klavierrezitals, wo András Schiff seine musikalischen Hausgötter kommentierte und Igor Levit Wagner und Liszt zu einem quasi neuen Werk verband.

Der isländische Pianist Vikingur Olafsson führte das am Samstag in einer neuen Dimension weiter, indem er Werke von Mozart und Zeitgenossen ohne Pause und teils nahtlos zu einem Programm «von der Länge einer Mahler-Sinfonie» verband. Und er zeigte damit, wie Mozart im «musikalischen Ökosystem des 18. Jahrhunderts» bereits in eine radikal subjektivierte Ausdrucksmusik im Sinne der Romantik vorstiess. Woher Mozart dafür Anregungen erhielt, zeigte neben der h-Moll-Sonate von Haydn das Rondo in d-Moll des genialen Bach-Sohnes Carl Philipp Emanuel: Dessen sprunghafter Unruhegeist flackerte auch in den grossen Moll-Kompositionen aus Mozarts späten Jahren auf und war das einzige Werk, das diesen absolut ebenbürtig war. Die einfacher gestrickten Kompositionen von Domenico Cimarosa und Baldassare Galuppi bestärkten dagegen mehr den Mythos vom Genie Mozart, als ihn zu relativieren.

Mozart auf dem Weg in die Romantik – dieses Programm setzte Olafsson auch mit eigenwilligen Interpretationen um, indem er die dramatischen Zerklüftungen in der d-Moll-Fantasie oder der c-Moll-Sonate mit virtuoser Pranke bis an die Grenze ausreizte. Grandioser Höhepunkt war die Spannung im ausweglos zerrissenen Adagio in h-Moll, die sich erst in Liszts Andante über Mozarts «Ave verum corpus» dünnhäutig auflöste.

Die Herren Graf und Blüthner machen dem Steinway Konkurrenz

Dass den Mystizismus wie die pianistischen Kraftakte erst der moderne Steinway-Flügel ermöglichte, hatte am Mittwoch das Rezital des Pianisten Kristian Bezuidenhout und der Cellistin Sol Gabetta klargemacht. Auf der Bühne standen da nämlich gleich drei Flügel. Und so machten «die Herren Graf (ein Hammerflügel von 1825), Blüthner (1856) und Stradivari (Gabettas Cello)» dem modernen Steinway Konkurrenz, wie die Cellistin ebenfalls in einer kurzen Ansprache augenzwinkernd erklärte.

Sol Gabetta am Stradivari-Cello, Kristian Bezuidenhout am Graf-Hammerflügel von 1825. Bild: Manuela Jans / Lucerne Festival

Schon in Beethovens A-Dur-Sonate war frappant, wie sich die Balance vom Tasten- zum Streichinstrument verschob und sich der Klang beider Instrumente in den feinstofflich aufeinander abgestimmten Wiedergaben mischte – in den kernigen Bässen ebenso wie im Diskant, wenn Bezuidenhout zum Schmelz des Cellos geschmeidig wie durch Butter über die Tasten glitt. Die Vorzüge des Hammerflügels waren eklatant in Werken für Klavier solo von Schubert, die der Pianist wie ein Lichtkünstler in immer neue Farben tauchte.

Den Nachteil, dass dieses feinnervige Instrument viel leiser klingt, glich (in Sonaten von Brahms) der Blüthner-Flügel zwar teilweise aus. Aber er erkaufte das durch Härten, die noch nicht durch die Klangfülle ausgeglichen werden, die eben den Steinway – im Konzert in einem sanften Wiegenlied von Wolfgang Rihm – auszeichnet. Dass die historischen Instrumente und der moderne Flügel je ihre eigenen Vorzüge behaupteten, war wie der begeisterte Publikumsapplaus in beiden Konzerten ebenfalls ein starkes Plädoyer für Diversität.