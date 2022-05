Luzern Jean-Paul Anderhub ist gestorben: Er war ein grosser Förderer des regionalen Theaterschaffens Jean-Paul Anderhub bezog als Schauspielleiter am Luzerner Theater von 1980 bis 1987 immer wieder regionale Autoren und Laienspieler in sein Schaffen ein.

Jean-Paul Anderhub 2006 als Regisseur eines Theaterstücks in OIten. Bild: Bruno Kissling/Ot / NDA

Der Theaterregisseur Jean-Paul Anderhub ist am 9. Mai im Alter von 80 Jahren in Luzern gestorben. In der Spielzeit 1979/80 hatte er im Luzerner Theater mit seiner Inszenierung von Ulrich Plenzdorfs «Die neuen Leiden des jungen W.» schweizweit Beachtung gefunden. Von 1980 bis 1987 leitete er daraufhin die Sparte Schauspiel am Luzerner Theater. Dabei war ihm die Förderung des regionalen Theaterschaffens ein grosses Anliegen.

Er bezog immer wieder regionale Autoren, Laienspieler und Musiker in seine Produktionen mit ein. Auch zahlreiche Uraufführungen von Schweizer Dramatikern wurden von ihm realisiert, viele von ihnen im Mobilen Studio im Kellerraum des Stadthauses, das zu einem spannenden Experimentierfeld für das zeitgenössische Theaterschaffen wurde. Zum Musical «Roland», das er 1987 im Luzerner Theater inszenierte, hatte er selber das Libretto verfasst.

Nach Beendigung seiner Festanstellung am Luzerner Theater war Anderhub weiter in der regionalen Theaterszene aktiv. Er betätigte sich auch als Kunstmaler, gab Sprechkurse und war eine Zeitlang Redaktor der Lokalzeitung Seetaler Bote. Anderhub sprühte vor Ideen und liess sich rasch für neue Projekte begeistern.

1995 inszenierte er im Bahnhof Luzern Szenen aus «Olympischer Frühling», dem Hauptwerk des bisher einzigen Schweizer Literaturnobelpreisträgers Carl Spitteler. 2019, im Spitteler-Gedenkjahr, liess er den Dichter als theatralische Figur am Luzerner Wochenmarkt lustwandeln. Anderhub hatte bis zuletzt Pläne. Unter anderem wollte er Mitte Mai 2023 auf einer Bühne im Verkehrshaus parallel zum «World Ecologic Forum» eine musikalisch-szenische Uraufführung ebenfalls mit Bezug zu Spitteler realisieren, unter dem Motto: «Wir können nur gemeinsam den ‹Weltuntergang› abwenden.»