Zentralschweiz Klassik, Sounds, Bühne, Kunst: Das sind die wichtigsten Kultur- und Ausgeh-Tipps für die Region In den nächsten Tagen finden zahlreiche kulturelle Höhepunkte in der Region statt. Unsere Redaktion hat die wichtigsten Tipps zusammengestellt.

Inhaltsverzeichnis Klassik

Sounds

Bühne

Kunst

Kino

Beethoven mit den Festival Strings und Geigerin Midori

Zum Konzert der Festival Strings Lucerne sind heute unbeschränkt Besucher mit Covid-Zertifikat zugelassen.

Do, 1. Juli, 19.30, Konzertsaal KKL, Luzern; www.kkl-luzern.ch

Kammermusik von Accento musicale

Ein Quartett mit Klarinette (Urs Bamert), Violine, Cello und Klavier spielt Tschaikowsky, Katschaturian und Nino Rota. Fr, 2. Juli, 20.00, Aula Sek 1 Weid, Pfäffikon; So, 4. Juli, 10.30, Aula Kantonsschule Schwyz; www.accentomusicale.ch

Cellist Mattia Zappa beschliesst Kleine Konzerte

Er spielt berühmte Stücke von Bach (Toccata und Fuge d, Chaconne) und Barber (Adagio) in Transkriptionen für Cello solo sowie Bachs Klavier-Partita Nr. 2 mit der Geigerin Ina Dimitrova.

Dienstag, 8. Juli, 18.30, Lukas­kirche, Luzern

Luzerner Sinfonieorchester auf dem Bürgenstock

Christina Gallati (Violine) und Cäcilia Schuler (Klavier) spielen Werke von Beethoven, Kreisler, Piazzolla u. a.

Sonntag, 25. Juli, 15.00, Lakeview Bar, Bürgenstock

Schweizer Volksmusik mit Häusler, Suter und Burch

Dani Häusler, Willi Valotti und Maryna Burch entwickelten das Projekt «Berg-Musik» weiter, etwa zur Konzertreihe «Berg-Musik mit neuen Klang-Farben» mit dem Cellisten Severin Suter.

Donnerstag, 1. Juli, 20.00, reformierte Kirche, Zug; weitere Infos: www.citykirchezug.ch

«Eloquenz U20»: Trap, Hip-Hop und Rap bis 20 Jahre

Das Jugendkulturhaus Treibhaus in Luzern gibt seiner Zielgruppe Livemusik mit Trap (Lila Martini, die Newcomer-Rapperin aus Basel), Hip-Hop und Rap (SHRTY, Newcomer aus Luzern). Danach: Elektronisches mit Kumiku123 (ZH) und AKUAKU, die produziert und alleine auflegt. Aber Achtung: Wer älter ist als Jahrgang 2001, soll kein Ticket kaufen; es wird nicht rückerstattet.

Freitag, 2. Juli, 21:00, Treibhaus, Luzern; www.treibhausluzern.ch

Im Jugend- und Kulturhaus Treibhaus in Luzern findet diesen Freitag eine U20-Party statt. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 20. November 2019)

Keynote Jazz: Root Area featuring Nicole Johänntgen

Mit Root Area präsentiert der Saxofonist Christoph Grab seine gleichermassen zeitgemässe und zeitlose Variante von Soul-Jazz inklusive Hammond-Power. Am Mittwoch mit dabei: Nicole Johänntgen am Saxofon.

Mittwoch, 7. Juli, 19.45, Theater ­Casino, Zug

Comedy mit Duo Oropaxin der Badi Seewen

Der absolut passendste Rahmen zum neuen Oropax-Programm «Wasser-Fest» ist wohl eine Badeanstalt. Doch das Comedyduo zieht nicht einfach Assoziationen zum kühlen Nass, sondern verlegt seine Show veritabel auf und ins Wasser. Auf der schwimmenden Bühne im Seebad Seewen feiern die Brüder in bunten Kostümen ihren schwarzen Humor. Oder, wie sie es selber umschreiben: «Die einzige Show weltweit, die auch ohne Corona immer ins Wasser fällt.»

Donnerstag, 1. Juli, 20.30, Seebad Seewen, www.gaswerk-eventbar.ch

«Fahrieté» zu Gast am Sarnersee

Das Kabarett-Duo Gilbert und Oleg startet mit seinem mobilen Varieté-Theater in Sarnen seine Sommertournee. Mit im Gepäck: ein neues Programm. In «Robin Hood – The Great Resist» hat sich das Duo mit dem edlen Waldräuber verbündet und ein eigenes Königreich gegründet. Premiere ist am kommenden Mittwoch. Bis zum 11. Juli warten jedoch noch weitere Shows, unter anderem ein Gastkonzert von The Sheiks.

Mi, 7. Juli, bis So, 11. Juli. «Robin Hood – The Great Resist» am 7./8. Juli je 20.00, Seefeld, Sarnen, Anmeldung: fahriete@sunrise.ch

Ein Künstler und Architekt stellt aus

Martin Zemp ist Künstler aus der Region und Architekt zugleich. Martin Zemps Kunst zeigt vornehmlich Frauen und ist aktuell in den neuen Räumlichkeiten der Galerie Harlekin zu sehen. Die neuen Räume der Galerie Harlekin befinden sich am Löwengraben 14 in Luzern.

Vom 2. bis zum 31. Juli, Galerie Harlekin

Neue Werke im Skulpturenpark Ennetbürgen

Der Skulpturenpark Ennetbürgen hat Zuwachs erhalten. Markante Objekte von Adrian Gander aus Buochs sowie von Heidi Hostettler aus Kriens und von Sacha Klemm aus Luzern bereichern neu den Park.

Skulpturenpark Ennetbürgen, Stanserstrasse 81, www.skulpturenpark-ennetbuergen.ch

Von Blättler Dädi bis Hans von Matt im Winkelriedhaus

Das Nidwaldner Museum Winkelriedhaus zeigt Werke aus der Sammlung der Frey-Näpflin-Stiftung. Gezeigt werden unter anderem Werke von Josef Blättler, Rolf Brem, José de Nève, Leopold Häfliger, Hans von Matt.

Bis 30.1.2022, Nidwaldner Museum Winkelriedhaus