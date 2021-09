Zentralschweiz Klassik, Sounds, Bühne, Kunst: Das sind die wichtigsten Kultur- und Ausgeh-Tipps für die Region In den nächsten Tagen finden zahlreiche kulturelle Höhepunkte in der Region statt. Unsere APERO-Redaktion hat die wichtigsten Tipps zusammengestellt.

Musikalisches Gipfeltreffen: Franz Treichler, Emilie Zoé und Nicolas Pittet (von links). Bild: Mehdi Benkler/PD

Inhaltsverzeichnis Klassik

Sounds

Bühne

Kunst

Ein Komponist über die Grenzen seiner Heimat hinaus vorgestellt

Das «Othmar Schoeck Festival» stellt wiederum an einem Wochenende das Werk des in Brunnen geborenen Komponisten in grössere Zusammenhänge. Zur Eröffnung und zum Abschluss spielt das Urschweizer Kammerensemble Werke von Schoeck und Schweizer Zeitgenossen (Freitag, 10. September, 20.00; Sonntag, 12. September, 19.00, Kirche St. Leonhard, Ingenbohl). Das Belenus Quartett kombiniert Streichquartette von Schoeck, Honegger und Flury mit einer Uraufführung von Cécile Marti (Samstag, 11. September, 20.00, Grand Palais).

Dazu gibt es einen Vortrag des Schoeck-Biografen Chris Walton sowie Führungen durch die Villa Schoeck in Brunnen: Eine Performance mit Schauspiel, Gesang und Klavier thematisiert, mit Blick auf Künstlerinnen wie Clara Schumann oder Alma Mahler, Heimat in einer Zeit, «in der Grenzen geöffnet, aber Mauern gebaut» werden (Freitag, 11. September, 20.30, Sonntag, 13. September, 18.00). Öffentlich sind auch die «Masterclass Liedduo» (Cornelia Kallisch) und das Podium «futur composé» mit Dieter Ammann, in dem Kompositionsstudenten eigene Arbeiten vorstellen (Samstag, 11. September, 17.00, Grand Palais).

Weitere Infos: www.schoeckfestival.ch.

Holzbläserquintett Pentaton feiert Jubiläum

Das Bläserquintett spielt einen Klassiker von Franz Danzi, ein vitales Auftragswerk von Marco Pütz und Dvořáks «Amerikanisches» Streichquartett.

Freitag, 10. September, 20.00, ­reformierte Kirche, Baar

«Aurora Borealis»: Junges Orchester mit Polarlichtern

Das Luzerner Orchester Ars Excelsis verbindet Nordlichtzauber von Grieg und Gade mit Tschaikowsky (Streicherserenade) und Rachmaninow (Vokalise).

Samstag, 11. September, 19.30, Marianischer Saal, Luzern

Orgelsommer: Favorites mit Wolfgang Sieber

Im ersten Abschiedskonzert als Hoforganist tritt Wolfgang Sieber mit musikalischen Freunden auf, bis hin zur Zirkusschule Tortellini oder Willis Wyberkapelle (mit Livestream).

Dienstag, 14. Sept., 20.00, Hofkirche, Luzern; www.hoforgel-luzern.ch

Von Händel bis Queen auf der «königlichen Königin»

Der Organist Mathias Inauen spielt royale Musik von Händel über Tschaikowsky bis zur «Bohemian Rhapsody» von Queen.

Mittwoch, 15. September, 19.00, Pauluskirche, Luzern

Emilie Zoé, Franz Treichler und Nicolas Pittet sind /A\ und kommen nach Luzern

Emilie Zoé, Franz Treichler und Nicolas Pittet – mit dem Namen allein ist’s nicht getan. Was aber diese neue Westschweizer Supergroup der alternativen Rockszene abliefert, ist schlicht und einfach stark.

Die Singer-Songwriterin Emilie Zoé mit der ausdrucksstarken Stimme und ihr Schlagzeuger Nicolas Pittet haben sich während des Lockdowns mit Franz Treichler von der Industrial-Rock-Band The Young Gods zusammengetan und erst mal gejammt. Daraus entstanden ist die /A\ und ein Album mit sieben Songs, an dem alle drei gleichberechtigt beteiligt sind. Mal mit Lo-Fi-Anstrich, dann wieder im Industrial angesiedelt – die (musikalischen) Persönlichkeiten fliessen mal mehr, mal minder stark in die unterschiedlichen Songs ein und ergeben zusammen einen neuen, eigenen Sound, den von /A\ eben.

Für Michael Bohli vom Musikmagazin «Artnoir» ist die gleichnamige Platte «ganz klar das beste Rockalbum dieses Jahres». Am nächsten Mittwoch kann man sich im Luzerner Musikzentrum Sedel live davon überzeugen.

Mittwoch, 15. September, 21.00, Musikzentrum Sedel, Luzern; Einlass nur mit Covid-Zertifikat.

Alternativer Rock von fünf jungen Luzernerinnen

Eingängige Klänge, zweistimmige Gesangspassagen, mindestens dreisprachiges Songwriting: Die Luzerner all-female Band Call Me Clark präsentiert ihre erste EP «Pink Lady».

Freitag, 10. September, 20.30, Treibhaus, Luzern (Zertifikatspflicht)

Irish Pup Session mit dem Rondo Vocale Malters

Der Chor singt unter der Leitung von Stefan Bucher irische Lieder. Begleitet werden die Sängerinnen und Sänger von der Folkband Áed (www.rondovocale.ch).

Freitag/Samstag, 10./11. September, 20.15, Gemeindesaal, Malters

El Ritschi singt und erzählt Geschichten in der Badi

El Ritschi, Frontmann von Jolly & The Flytrap, singt direkt am See eigene Mundartlieder über die Berge, die Liebe, die weite Welt … und spontane Eingebungen.

Samstag, 11. September, 19.00, Badi, Lungern (kein Vorverkauf)

Galvanik-Jubiläumsreihe «5x5» zum Zweiten

Fünf Bands, fünf Stile, fünf Generationen aus Zug – die Galvanik-Jubiläumsreihe «5x5 – Break the Rules» geht in die zweite Runde mit Öz Ürügülü, Simon Berz, Duo Frida, Nährwerk und Kwadrat.

Samstag, 11. September, 20.15, Galvanik, Zug (Zertifikatspflicht)

Erste Show im Varieté Caleidoskop

Das Varieté Caleidoskop von und um die Luzerner Kulturschaffende Claudia Kienzler geht nach langem, Covid-bedingtem Warten nun endlich an den Start. Das Duo Ferkori, bestehend aus Kienzler selbst und Christoph Spielmann, präsentiert sein neues Programm mit spektakulärer Griffbrettartistik, virtuosem Saitenspiel und einer gehörigen Prise Komik – garniert mit Gaumenfreuden aus der hauseigenen Küche.

Fr, 10., bis So, 12. September (weitere Auftritte bis 3. Oktober), 18.30 (So 17.30), Seetalplatz, Emmen; www.caleidoskop.ch

Apokalyptische Satire von Christoph Fellmann

Das Kleintheater startet mit dem Fellmann-Stück «Apokalypse Now (And I Feel Fine)» in die Saison. Für die Umsetzung sorgt Fetter Vetter & Oma Hommage.

Premiere: Freitag, 10. September, 19.00, altes Krematorium, Luzern

Brändi-Ensemble spielt Shakespeare

Mit «Der Sturm» nimmt sich das Theaterensemble der Stiftung Brändi dem klassischen Shakespeare-Stoff um Liebe, Verlust, Rache und Vergebung an.

Premiere: Freitag, 10. September, 19.30, Theaterpavillon, Luzern

Interdisziplinärer Literaturabend

Das Zentralschweizer Literaturhaus lädt zu einem speziellen, interdisziplinären Abend in Form einer literarisch-botanischen Konversation mit Marion Poschmann und Florianne Koechlin.

Dienstag, 14. September, 19.45, Culinarium Alpinum, Stans

Emil Steinberger improvisiert

Die nimmermüde Comedy-Legende Emil «schnäderet» in seinem neuen Programm auch einfach mal drauflos.

Mittwoch, 15. September, 20.00, Stadttheater, Sursee

Kugelbahn-Festival Luzern in der Galerie Ductus

Kugeln, die über Windungen, Pendel, Drehkreuze, Tunnels, Mausefallen, Wasserräder, Trichterfälle und andere Hindernisse hinunterkollern. Die chaotisch-kreativen Kugelbahnen von Erich Jacxsens aus Ebikon sorgen für Unterhaltung und Inspiration. Ein Dutzend «Chögälibahnen» kann man dieses Wochenende in der Kunstgalerie Ductus ausprobieren. Die Bahnen laden zum Spielen ein. Jede ist ein Unikat und hat ihren eigenen Sound.

Galerie Ductus, Gibraltarstrasse 24, Luzern, Freitag bis Sonntag; www.kreative-kugelbahnen.com

Franz Bucher in der Galerie Meier in Goldau

Franz Bucher ist ein renommierter Maler der Innerschweiz. Ausstellungen in Europa, Amerika und Asien begründen seine Bekanntheit. Franz Bucher transformiert die Natur in Bilder.

Galerie Meier, Sonneggstrasse 19a, Goldau. Lesung Romano Cuonz: diesen Sonntag, 10.30; www.galeriemeier.ch

Kay Yoon stellt im Kunstraum Sic! Elephanthouse aus

Ausstellung mit Kay Yoon im Luzerner Kunstraum Sic! Elephanthouse: «Play. Touch. Grip.»

Ausstellungsdauer: bis 9. Oktober