Luzern Klassik, Sounds, Bühne, Kunst: Das sind die wichtigsten Kultur- und Ausgeh-Tipps für die Region In den nächsten Tagen finden zahlreiche kulturelle Höhepunkte in der Region statt. Unsere Redaktion hat die wichtigsten Tipps zusammengestellt.

Inhaltsverzeichnis Klassik

Sounds

Bühne

Kunst

Motetten und Madrigale der Spätrenaissance

Das neu gegründete Vokalensemble «the quire» singt Motetten und Madrigale der Spätrenaissance, mit Werken von Byrd, Dowland, Schein und Schütz.

Freitag, 24. September, 19.30, Matthäuskirche, Luzern

«Klangprobe» mit Flöten aus Holz und Silber

Klingt eine Silberflöte anders als eine aus Holz? Die Flötistin Franziska Lienhard gibt anhand von gespielten Stücken eine Antwort auf diese Frage.

So, 26. September, 14.15, Musikinstrumentensammlung, Willisau

Musik aus dem Alten Luzern wieder entdeckt

Ein Vokaltrio führt Werke von Franz Pfyffer aus Altishofen und Leonti Meyer aus Schauensee auf (Orgel: Alois Koch).

Sa, 25. September, 19.00, Pfarrkirche, Altishofen; So, 26. September, 17.00, Pfarrkirche, Buttisholz

Zwölf Stimmen für Nikolaus von Flüe

Die Basler Madrigalisten führen die zwölfstimmige «Missa Defensor Pacis» auf, die Benno Ammann 1946 zu Ehren von Niklaus von Flüe komponierte.

Sonntag, 26. September, 17.00, Pfarrkirche, Sachseln

Schweizer Bluesstar präsentiert Nachwuchs

Philipp Fankhauser.

Bild: Roger Grütter

Heute ist der Schweizer Bluesmusiker und Songwriter Philipp Fankhauser 57 Jahre alt. Vom Bluesfieber erfasst wurde er bereits mit elf Jahren und begann Gitarre zu spielen. In der Luzerner Schüür holt Philipp Fankhauser im Quintett die Konzerte seiner «Let Life Flow»-Tour 2019/2020 nach – so der Titel seines jüngsten Albums – und lädt die drei jungen Bluesmusiker Flo Bauer, Dominic Schoemaker (aus Luzern) und Lucky Wüthrich zu sich auf die Bühne.

Donnerstag, 23. und Freitag, 24. September, jeweils 20 Uhr, Schüür, Luzern; Tickets: www.starticket.ch.

Bands aus Luzern, Zürich, dem Tessin und der Romandie

Das alternative Open-Air «NON» verspricht gemütliche Musik- und Gastrokultur auf dem Megger Weinberg mit Seesicht.

Donnerstag, 23. bis Samstag, 25. Sept., Bio-Weingut Sitenrain, Meggen; www.openair-non.ch, VV: www.petzi.ch (keine Abendkasse)

Zwei Konzert-Highlights: Dada Ante Portas & Ritschi

Die Luzerner Rockband Dada Ante Portas und Ritschi, ehemals Sänger von Plüsch, machen in Unterägeri gemeinsame Sache.

Freitag, 24. September, 20.00, Ägerihalle, Unterägeri; www.aegerihalle.ch

Grooviger Kammerjazz, Saxofon solo und Albumtaufe

Aktuelles Schweizer Jazzschaffen am Festival «viel jazz» mit Florian Weiss’ Woodoism, Roland von Flüe und dem Maurus Twerenbold Non Harmonic Quartet.

Freitag/Samstag, 24./25. September, Burgbachkeller, Zug; www.vieljazz.ch/festival

Zeitgenössische, improvisierte Musik und neuer Raum

Urs Leimgruber (Sopransaxofon) und Jacques Demierre (verstärktes Spinett) taufen ihre CD und eröffnen «The Space».

Mi, 29. Sept. bis Fr, 1. Okt., je 20.00, Sempacherstr. 6, Luzern; Reservation erforderlich: Tel. 079 825 76 58

Vom Finden und Verlieren der Liebe

Farbvogel-Schauspieler Uwe Peter (links, als Alex) und Christian Jankovski. Bild: PD

Der Verein Farbvogel bringt Marisa Harts «Herbstmond» auf die Bühne. In Luzern findet die Premiere des Stücks statt. Mit Geschichten rund ums Coming-out, der Suche nach dem Platz in der Gesellschaft sowie dem Finden und Verlieren der Liebe hat die erfolgreiche deutsche Bloggerin Marisa Hart eine Romantrilogie geschrieben. Die Hauptfiguren Ben und Alex leben in einer langjährigen On-off-Beziehung, in der sie sich inmitten von Querelen mit Freunden, Verwandten und sogar der Mafia immer wieder neu finden und behaupten müssen.

Donnerstag/Freitag, 23./24. September, jeweils 20.00, Treibhaus, Luzern.

Die Geschichte zweier Stars der 1940er-Jahre

In «Spatz und Engel» thematisiert das Theater Thespiskarren die kaum bekannte, intensive Beziehung der zwei Bühnenstars Edith Piaf und Marlene Dietrich. Ein Schauspiel mit viel Livemusik.

Sonntag, 26. September, 17.00, Stadttheater, Sursee

Peach Weber mit neuem Programm in der Braui

Die Comedy-Legende beehrt Hochdorf mit «Gäxplosion» – Gedichte, Lieder und schräge «Gäx» in bewährter Weber-Manier.

Dienstag, 28. September, 20.00, Kulturzentrum Braui, Hochdorf

Die dreifache Ibsen-«Nora» aus dem Haus «Grenzgänger»

Ein «Grenzgänger»-Frauenensemble geht in «Nora Nora Nora» der Frage nach, wie die Gesellschaft mit der Erkenntnis umgeht, von einer gleichberechtigten Rollenverteilung weit weg zu sein.

Dienstag, 28.9., bis Freitag, 1.10., 20.00, Theater Pavillon, Luzern

Improtheater mit Leuten zwischen 16 und 24 Jahren

Die Lokalmatadoren von «ab und zufällig» treten an ihrem ersten Freitag der Saison im Kellerduell gegen «Impro-Leck-TuEll» an.

Freitag, 1. Oktober, 20.00, Burgbachkeller, Zug

Rita Banz und Leonie Imfeld in der Galerie Ductus

In der Ausstellung «Der zweite Blick» bieten Rita Banz und Leonie Imfeld eine generationenübergreifende Synthese unterschiedlicher Drucktechniken. Ihre Arbeiten erzählen dabei von ihren unterschiedlichen Wahrnehmungs- und Erfahrungswelten. Rita Banz, Jahrgang 1965, ist gelernte Papeteristin. Sie hat einen Studienabschluss in Sozialpädagogik und Kunsttherapie. Als Künstlerin widmet sie sich der Malerei, Installationen und dem Holzschnitt. Leonie Imfeld, Jahrgang 1993, ist ausgebildete Grafikerin. Als genaue Beobachterin der Natur arbeitet sie mit der Technik der Kaltnadelradierung.

Kunstgalerie Ductus, Luzern, 23.9. bis 31.10. www.ductus-luzern.ch

Carmen Lorente Sangros in Zsuzsa`s Galerie

In Zsuzsa`s Galerie in Adligenswil stellt die spanisch-luzernische Künstlerin Carmen Lorente Sangros aus. Die Künstlerin experimentiert mit Textilien und Seidenpapier. Ihre Werke erinnern an abstrakte Topografien oder impressionistische Landschaften.

Zsuzas`s Galerie, Adligenswil, bis 2.10. www.zsuzsa-galerie.ch