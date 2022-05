Luzern Klassik, Sounds, Bühne, Kunst: Das sind die wichtigsten Kultur- und Ausgeh-Tipps für die Region In den nächsten Tagen finden zahlreiche kulturelle Höhepunkte in der Region statt. Unsere Redaktion hat die wichtigsten Tipps zusammengestellt.

Inhaltsverzeichnis Klassik

Sounds

Bühne

Kunst

Club-Konzert mit Klassik und Jazz im KKL

In der Reihe Classic meets Jazz vertritt Viviane Chassots Akkordeon die Klassik, vor dem Jazzduo von Jean-Paul Brodbeck (Klavier) und Lukas Traxel (Bass).

Mystische Liedertour mit «Schall und Rauch»

Todd Boyce (Bariton) und Michael Mahnig (Klavier) bespielen mit mystischen Liedern (von Schubert bis Ravel) Sakralräume.

«Resonanzen» zum Marienmonat Mai

Madelaine Wibom interpretiert Lieder, die der Gottesmutter Maria gewidmet sind (Orgel: Martin Heini, Texte: Thomas Schneider).

Nachklang zu Ostern von Bach bis Naji Hakim

Robin Ochsner lädt dazu ein, in der nachösterlichen Zeit bei einem Orgelkonzert über die Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi nachzudenken.

Kammermusik-Perlen am Muttertag in Luzern, Cham und Horw

Muttertagsperlen finden sich auch in Kammermusikkonzerten. So entfacht der international tätige Pianist Benjamin Engeli im Klavierduo mit der Pianistin Gabriella Adorján leidenschaftliche «Lebensstürme» mit Schuberts gleichnamigem Stück und Werken von Liszt, Dvořák, und Chatschaturjan («Säbeltanz», Freitag, 6. Mai, 19.00, Eingangshalle Mandelhof, Cham). Die Luzerner Geigerin, Bratschistin und Horwer Kulturpreisträgerin Eveline Meier spielt seit Februar im ORFRadio- Symphonieorchester in Wien. Jetzt kommt sie für Konzerte mit Studienkollegen aus ihrer Studienzeit in Ungarn in die Region zurück. Mit dem aufstrebenden Trio Bohémo aus Tschechien bringt sie auch böhmisches Musikantentum mit. Neben Klavierquartetten von Schumann (Nr. 1) und Mahler erklingt das zweite Klavierquartett von Dvořák (Donnerstag, 5. Mai, 19.30, Aulina, Kantonsschule Alpenquai, Luzern; Samstag, 7. Mai, 20.00, Zwischenbühne Horw; Sonntag, 8. Mai, 11.00, Hotel Hammer, Eigenthal). Gerhard Pawlica krönt (am zweiten Cello) die 25. Jubiläumssaison der Kammermusik im Marianischen Saal mit dem Carmina Quartett und Schuberts Streichquintett. Es ist – auch mit Streichquartetten von Beethoven und Szymanowski – ein so hochkarätiger wie symbolträchtiger Abschied, weil das Carmina Quartett die Reihe 1996 eröffnete und Pawlica nach dieser Saison deren Leitung abgibt (Sonntag, 8. Mai, 17.00, Marianischer Saal, Luzern).

Soundwalker in der Gewerbehalle Luzern

Ursprünglich nannte sich das Trio «I’m pro Electro». Der Name steht sowohl dafür, dass MJ Soundwalker feat. Simon Grab & Werner Hasler leidenschaftliche Improvisatoren sind, als auch für ihren Sound: improvisierte elektronische Gegenwartsmusik. Marc Jenny aka MJ Soundwalker, der an der Hochschule Luzern Musik studiert hat, entwickelte ein elektronisches Musikinstrument: Der «Soundwalker» ist mit dem Zürcher Elektronik-Soundkünstler Grab und dem Berner Trompeter Hasler verkabelt und verarbeitet ihre Soundschnipsel in Echtzeit.

Festival «Wege der Wahrnehmung » der Hochschule Luzern – Musik

Das Festival «Wege der Wahrnehmung » der Hochschule Luzern – Musik geht dem Verhältnis zwischen Sehen und Hören nach. Spannungen, die entstehen, wenn Auge und Ohr konkurrieren, thematisiert das «Visual Listening » auch mit Videos und Liveelektronik (Freitag, 6. Mai, 19.00, Blackbox Kosmos). Humor spielt in den «American Visions» u. a. von John Cage (Samstag, 7. Mai, 19.00) mit, Zeit und Raum in den Klangtürmen sowie im Treppenhaus und das Essen im Kinderkonzert (Sonntag, 8. Mai, 11.00, Blackbox Kosmos).

Produzent, Multi-Instrumentalist, Sänger und Komponist

Der Produzent und Musiker Chelan aus Nyon bringt einen eigenen Groove zwischen Neo-Soul, Hip-Hop, Pop und Jazz mit.

Benefizkonzert für die Kriegsopfer in der Ukraine

Es treten auf: Lord Singers Emmen, Ensemble der Musikgesellschaft Emmen, Kinderchor Little Stars, Gospelchor Good News, Leprechaun’s Pleasure, Duo Step by Step, Sängerin Manon Heeb und Cellistin Nora Stalder.

Ukrainischer Pianist an Benefiz für Kulturzentrum

Der ukrainische Starpianist Vadim Neselovskyi spielt im ukrainischen Kulturzentrum Prostir den seiner Heimatstadt Odessa gewidmeten Klavierzyklus «Odesa Suite».

Volksmusik meets Techno: Pirmin Huber mit «Alone»

Der Schwyzer Kontrabassist, Komponist und Klangkünstler stellt sein Programm zwischen Jazz, Klassik und Elektronik vor.

Plattentaufe von belle affaire in Luzern

«Emmen Lacht» begrüsst Schweizer Komikergrössen im Musicalhaus Le Théâtre. Mike Müller eröffnet den dreitägigen Reigen am Dienstagabend mit seinem Programm «Erbsache ». Am Donnerstag darauf nimmt René Rindlisbacher seine Tochter Laura mit auf die Bühne. In «Oh NEIN Papa!» sorgen die zwei in ihrem Geschlechter- und Generationen-«Kampf» für Lacher. An der «Swiss Comedy Night» treten unter anderem Helga Schneider und Stefan Büsser auf.

Lesung mit Fichtner, Hermann und Strassmann

In der neuen Folge von «Lyrik! Die Poesiereihe der Zentralschweiz » treten Ingrid Fichtner, Rolf Hermann und Pius Strassmann zu musikalischen Improvisationen von Vera Kappeler auf.

«Romeo und Julia» mit Säbeln und Lederjacken

Das Ensemble Persona mag klassische Theaterstoffe. Eines der Stücke aus ihrem reichen Repertoire ist William Shakespeares Tragödie «Romeo und Julia». Die Münchner Truppe lässt die Säbel schwingen und inszeniert dennoch im modernen Gewand.

Tanzstück «8» von Cie. La Ronde Mit Cie.

La Ronde rund um das Choreografen-Duo Cathy Marston und Ihsan Rustem ist eine neue Schweizer Tanztruppe zu Gast im Luzerner Theater. Auf der Hauptbühne wird das Stück «8», basierend auf Arthur Schnitzlers «Reigen», gezeigt. Der Auftritt ist Teil des schweizweiten Tanzfestivals Steps.

Schmuckausstellung in der Shedhalle Zug

«Schau, Schmuck!» So ist die Schmuckausstellung in der Shedhalle Zug, Hofstrasse 15, betitelt, die heute, Donnerstag, um 18 Uhr Vernissage feiert. Vom 5. bis 8. Mai zeigen 14 Schmuckkünstler und -künstlerinnen von ihnen entworfenen Schmuck für bekannte Persönlichkeiten wie die Sopranistin Regula Mühlemann.

Bruno Bussmann in der Luzerner Galerie Harlekin

In der Luzerner Galerie Harlekin, am Löwengraben 14, startet heute, 5. Mai, eine Ausstellung mit Malereien, Skulpturen und Fotografien von Bruno Bussmann.

Jacqueline Bachmann in der Kunsthandlung Pigmento

«Die Wunder der Natur», so nennt sich die Ausstellung mit der Genfer Künstlerin Jacqueline Bachmann, die am Samstag, 7. Mai, in der Kunsthandlung Pigmento in Luzern, Schwanenplatz 7, startet. Bei der Vernissage am Samstag ist die Künstlerin von 11 bis 13 Uhr anwesend. Bachmanns Gemälde zeigen Ansichten von Landschaften und Natur.