Luzern Klassik, Sounds, Bühne, Kunst: Das sind die wichtigsten Kultur- und Ausgeh-Tipps für die Region In den nächsten Tagen finden zahlreiche kulturelle Höhepunkte in der Region statt. Unsere Redaktion hat die wichtigsten Tipps zusammengestellt.

Inhaltsverzeichnis Klassik

Sounds

Bühne

Kunst

Lucerne Guitar Concerts

Luzerner Sinfonieorchester und ZJSO-Auftakt verbinden Generationen

Die Hommage für Dieter Ammann hört da auf, wo es begann. Möglich macht es ein Gemeinschaftskonzert der Musikhochschule Luzern, wo Ammann Komposition unterrichtet, des Luzerner Sinfonieorchesters und der Singakademie Zürich. Da erklingt Ammanns «Morceau en forme d’improvisation», in dem er 1995 im Auftrag der aus Klassik und Jazz fusionierten Musikhochschule neue Chormusik mit Klavierduo und einem improvisierenden Jazz-Sextett verband. Ergänzt wird es durch sein Orchesterstück «Glut» und Werke von Ligeti und Gesualdo (Di, 31. Mai, 19.30, Konzertsaal, KKL).

Junge Dirigentin für ein noch jüngeres Publikum: Tabita Berglund bringt «Zirkus»-Stimmung ins KKL. Bild: Nikolaj Lund

Zuvor geht das Luzerner Sinfonieorchester neue Wege im Familienkonzert. Da verbreiten Werke von Schubert bis Chatschaturjan «Zirkus»-Stimmung, geleitet von der norwegischen Dirigentin Tabita Berglund und moderiert ohne Worte vom Pantomimen Christoph Staerkle (Sonntag, 29. Mai, 11.00, Konzertsaal, KKL).

Im Nachwuchsprojekt «Auftakt» des Zentralschweizer Jugendsinfonieorchesters sitzt die Jugend selber auf der Bühne. 12- bis 17-Jährige spielen ein sinfonisches Programm mit Evergreens von Bizets erster «Carmen-Suite» über den «Radetzkymarsch» bis hin zu Jean Sibelius’ «Finlandia». (So, 29. Mai, 17.00, Mythensaal, Schwyz; Fr, 10. Juni, 20.00, Loppersaal, Hergiswil; So, 12. Juni, 17.00, Kulturzentrum Braui, Hochdorf.) (mat)

«La Schnulz» zelebriert Operettenfrühling

Gabriela Glaus (Sopran), Timothy Löw (Tenor) und Lorin Augsburger (Klavier) zelebrieren als Trio con brio den Frühling mit Melodien aus Oper und Operette.

Lala Malena singt deutsche Chansons

Johanna Ganz begibt sich mit Liedern von Hildegard Knef und Marlene Dietrich auf die Kabarettbühne der 20er- und 30er-Jahre (mit Akkordeon und Klavier).

Kammermusik und Lieder auf den Spuren des «Werther»

Im Doppelkonzert der Castle Classics erklingt Musik von Schubert, Brahms und Mahler auf den Spuren von Goethes «Werther» (Sopran: Maja Bader).

Estnische Volksmusik mit Orgel und Psalterium

Die Organistin Marju Riisikamp und die estnische Volksmusikerin Tuule Kann (Psalterium und Gesang) führen Volkslieder und Kompositionen aus Estland vor.

Stimmen Festival Ettiswil

Melancholischer Indie-Pop ­ mit hauchzarter Stimme aus Island

Bekanntheit erreichte sie mit den Alben «We Sink» (2011) und «Team Dreams» (2018): Sóley Stefánsdóttir. Bild: Golli/PD

Ihrem neuen Soloalbum haucht Sóley erst live so richtig Leben ein. Als «Icelandic Indie Pop» wird die Musik von Sóley charakterisiert. Für ihr Album «Mother Melancholia» (2021) ist die ausgebildete Komponistin und passionierte Pianistin für den Nordic Council Music Prize 2022 nominiert: «Ein höchst originelles Werk, in Wahrheit eine lange Meditation über den Zustand der Welt zwischen bezaubernd und erschreckend.» (Jury) Inzwischen hat sie mit Sin Fang und Örvar Smárason schon wieder ein neues gemacht. (reg)

Stoner-Rock: Plattentaufe der Band Carson

Sie hat viele Fans, die Luzerner Stoner-Rock-Band Carson um den Neuseeländer Kieran Mortimer-­Jones (Gesang, E-Gitarre) und Elina Willener (E-Bass, Begleitgesang). Im Sommer 2021 hat es grell gerockt im ­Schüür-Garten, die Fans schüttelten ihre Haare zum Rhythmus der Musik. Damals war schon bekannt, dass Carson nach «Drown the Witness» aus dem Jahr 2017 ein neues Album veröffentlichen würden. Die Lieder wurden länger und psychedelischer. Nun tauft das Trio «The Wilful Pursuit of Ignorance». (reg)

Hardrock: Plattentaufe der Band Crystal Ball

Crystal Ball war mit dem elften Studioalbum «Crysteria» ein kleiner Charts-Coup gelungen. Die Luzerner Hardrockband landete damit Anfang Jahr in den Top Ten. Mit den 13 Songs knüpfen Cris Stone, Marcel Sardella, Scott Leach, Steven Mageney und der neue Gitarrist Peter Berger an die Bandtraditionen an und legen eine temporeiche, geradlinige Produktion vor. Doch haben sie ihren Sound – ihre Mischung aus Hardrock, Heavy und Melodic Metal – verfeinert und kommen etwas verspielter daher. Jetzt präsentiert Crystal Ball die Scheibe live. (reg/sw)

Sommer im Südpol mit ­afrikanischem Groove

Auf dem Vorplatz vom Südpol geht’s los mit Tala & the African Groove. Der Senegalese Tala Mouhamadou Mourtada Sarr begann als Rapper, lernte Gitarre und singt meistens in Wolof. Rhythmen zum Tanzen mit Band.

Hörausstellung ­«Ohren auf Reisen»

«Sogar die Hunde bellen hier anders…»: Wie junge Geflüchtete die Schweiz hören, machen zwölf Audio-Collagen erfahrbar.

Dark-Wave-Doppelkonzert ­im Sedel

Cryo aus Malmö kreiert und spielt einen Mix aus Industrial und elektronischer Musik, bei der viel Wert auf schwere Basslines und Drums gelegt wird. Im Doppel zu erleben mit dem Dark Wave/Electro-Duo Night Haze aus Athen.

Day-Dance-Party­ direkt am Zugersee

Das «teCHAMsee – Electronic Openair Switzerland» feiert 10-Jahr-Jubiläum mit Mary Cey, Riccardo De Gennaro, Freya u.a.

Saisonabschluss: Kleintheater goes Schüür-Garten

Das Luzerner Kleintheater verabschiedet sich von der Spielzeit 2021/22 mit einem Sommerbühnen-Programm im nahen Schüür-Garten. Mit Spoken Word, Stand-up-Comedy und Musik geht das Haus in die rund zweieinhalbmonatige Pause.

Den Auftakt am kommenden Dienstag macht der Spoken-Word-Künstler Valerio Moser zusammen mit seinem Poetry-Slam-Kollegen Manuel Diener. Zusammen haben sie als Duo InterroBang unter anderem zweimal die Schweizer Meisterschaft im Poetry-Slam-Team-Wettbewerb gewonnen. Bei ihrem Gastspiel in Luzern werden sie während einer vor Sprachwitz genauso wie vor intensivem Körpereinsatz sprühenden Show von Cellist Lorenz Bachmann begleitet.

Comedian und Kolumnistin Pony M. tritt mit Kollege Gabriel Vetter auf. Bild: PD

Weiter geht es am 2. Juni mit Gabriel Vetter und Pony M. Die beiden Kolumnen schreibenden Comedians lesen aus ihren schrägsten Geschichten vor und testen dabei in Publikumsinteraktion auch gleich neue Ideen und Pointen.

Den Abschluss der Reihe bildet der Gig von Trampeltier of Love. Die vier Musiker nennen sich selber «eine total hippe Quasi-Band». Hier gibt es viel Musik auf die Ohren, aber auch einiges an spannenden Texten. (sw)

Greyhounds

Mit Liebe im Alter und dem Thema Sterbehilfe setzt sich das neue Stück des 60-plus-Ensembles Greyhounds auseinander. Nach einer Erzählung von Erwin Koch inszeniert Reto Ambauen die Geschichte zweier Menschen, die spät im Leben zueinandergefunden haben. Doch die Frau wird unheilbar krank und will mit Exit aus dem Leben scheiden. Dem «jungen» alten Paar bleiben nur noch «fünf beste Tage», um sich noch einmal neu und ungeschminkt kennen zu lernen. (sw)

Musical über Zirkus im Wilden Westen

Der Musicalclub Fairytale erzählt in «Der Glücksritter – Stonehill Manor II» die Geschichte eines Wanderzirkus’, dessen Mitglieder im Wilden Westen Ende des 19. Jahrhunderts ihr Glück suchen.

Freunde finden trotz grosser Hindernisse

Im Kinderstück «Drü Insle» (ab 3 J.) erzählt die Theaterformation Triplette die Geschichte dreier Figuren, die je auf einer unterschiedlichen Insel leben. Plötzlich entdecken sie sich aus der Ferne. Doch wie kommen sie nur über das Wasser? Ein Stück über Sehnsucht und Freundschaft.

Lara Stoll mit ihrem neuesten Wurf

Slam Poetin Lara Stoll kommt auf Visite in die Luzerner Loge. Die Preisträgerin des Salzburger Stiers 2021 ist ein Multitalent und in Fernsehserien genauso zu sehen wie auf Kleinkunstbühnen. Nun bringt sie ihren ersten Roman «Hallo» mit zum Lesungsabend beim Bundesplatz.

Die Luftpolsterfolie als Inspiration für Kunst aus Keramik

Die Künstlerin Maria Pol zeigt bei «gabrielaW» in der Alpenstrasse 1/Eingang Töpferstrasse in Luzern eine Serie von Keramikobjekten, die als Hommage an die Luftpolsterfolie zu verstehen sind. Maria Pol selbst nutzte diese Folie während Jahren bei ihrer Arbeit in Museen und Sammlungen. Nun transformiert sie das Verpackungsmaterial zum Kunstwerk. Vernissage ist am Montag, 30. Mai, von 17 bis 20 Uhr. Die Künstlerin ist hierbei anwesend. Die Ausstellung dauert bis zum 16. Juni 2022.

Letzte Tage: Tatjana Erpen in der Galerie Kriens

Noch bis zum 29. Mai setzt sich die Künstlerin Tatjana Erpen unter dem Titel «High Class Things» in der Galerie Kriens mit in Tansania selbst gebauten ­Helikoptern als materialisierte Träume auseinander.

Susanne Hofer stellt bei Benzeholz in Meggen aus

Die Videokünstlerin Susanne Hofer, geboren 1970 in Luzern, stellt unter dem Titel «Overlook» noch bis zum 3. Juli bei Benzeholz in Meggen aus.